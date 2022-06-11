Путин выдал конечную цель войны в Украине, многие страны в опасности – CNN

Заявления российского президента о Петре I угрожают безопасности Европы

Западные СМИ критикуют заявления Путина о Петре I. / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент РФ Владимир Путин считает, что Украина должна стать завоеванным государством, подчиненным Кремлю. Кроме того, российский лидер, вспоминая о Петре I, намекнул многим странам Европы, что они в опасности. Под угрозой могут оказаться те страны, которые возникли после распада СССР.

Об этом пишет CNN.

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Аналитик издания Натан Ходж признал, что чтение мыслей президента России Владимира Путина редко бывает простой задачей, но иногда кремлевский лидер упрощает ее.

Так было и в четверг, когда Путин встретился с группой молодых российских предпринимателей. Слова Путина говорят сами за себя: то, к чему он стремится в Украине, — это восстановление России как имперской державы.

Многие уловили одну из самых провокационных реплик Путина, в которой он сравнил себя с Петром I, царем-модернизатором России и основателем Санкт-Петербурга – родины Путина.

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"Петр Великий вел Северную войну 21 год. На первый взгляд, он воевал со Швецией, забирая у нее что-то… Он ничего не забирал, он возвращал. Вот как это было", – сказал Путин.

Президент РФ добавил, что неважно, что европейские страны не признали захват территории Петром I силой.

"Когда он основал новую столицу, ни одна из европейских стран не признала эту территорию частью России, все признали ее частью Швеции", — сказал Путин.

Ссылаясь непосредственно на собственное вторжение в Украину, Путин добавил: "Очевидно, что на нашу долю также выпало вернуться и укрепиться".

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Владимир Путин. Фото: Reuters

Что значит это заявление Путина

Натан Ходж объясняет, есть две категории государства: суверенное и завоеванное. С имперской точки зрения Путина, Украина должна попасть в последнюю категорию.

"Путин давно утверждает, что украинцы не имеют легитимной национальной идентичности и что их государство, по сути, является марионеткой Запада. Другими словами, он считает украинцев беспартийными и подчиненными", – сказал аналитик.

Он также добавил, что вспоминая о Петре I, также становится ясно, что цели Путина обусловлены неким чувством исторической судьбы.

"И путинский проект имперской реставрации может – теоретически – распространиться на другие территории, которые когда-то принадлежали Российской империи или Советскому Союзу, что должно вызвать тревогу во всех странах, возникших после распада СССР, – утверждает Ходж.

Ранее мы писали, что россияне планировали паспортизировать жителей Киевской области документами СССР.

Также напомним, что советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что сравнение Путина себя с Петром I и признание в захвате земель снова доказывают, что не было никакого "конфликта", а есть лишь кровавый захват Украины под надуманными предлогами и геноцид украинского народа.