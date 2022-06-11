Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🔴 Ситуация в Северодонецке ⚡ Обстрелы городов Украины 🔥 Герои Сегодня 💲 Что с долларом?
СЕГОДНЯ Мировые новости Россия

Путин выдал конечную цель войны в Украине, многие страны в опасности – CNN

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
11 июня, 10:25
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Заявления российского президента о Петре I угрожают безопасности Европы
Западные СМИ критикуют заявления Путина о Петре I.
Западные СМИ критикуют заявления Путина о Петре I. / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент РФ Владимир Путин считает, что Украина должна стать завоеванным государством, подчиненным Кремлю. Кроме того, российский лидер, вспоминая о Петре I, намекнул многим странам Европы, что они в опасности. Под угрозой могут оказаться те страны, которые возникли после распада СССР.

Об этом пишет CNN.

Реклама

Аналитик издания Натан Ходж признал, что чтение мыслей президента России Владимира Путина редко бывает простой задачей, но иногда кремлевский лидер упрощает ее.

Так было и в четверг, когда Путин встретился с группой молодых российских предпринимателей. Слова Путина говорят сами за себя: то, к чему он стремится в Украине, — это восстановление России как имперской державы.

Многие уловили одну из самых провокационных реплик Путина, в которой он сравнил себя с Петром I, царем-модернизатором России и основателем Санкт-Петербурга – родины Путина.

Реклама

"Петр Великий вел Северную войну 21 год. На первый взгляд, он воевал со Швецией, забирая у нее что-то… Он ничего не забирал, он возвращал. Вот как это было", – сказал Путин.

Президент РФ добавил, что неважно, что европейские страны не признали захват территории Петром I силой.

"Когда он основал новую столицу, ни одна из европейских стран не признала эту территорию частью России, все признали ее частью Швеции", — сказал Путин.

Ссылаясь непосредственно на собственное вторжение в Украину, Путин добавил: "Очевидно, что на нашу долю также выпало вернуться и укрепиться".

Реклама

Владимир Путин. Фото: Reuters

Что значит это заявление Путина

Натан Ходж объясняет, есть две категории государства: суверенное и завоеванное. С имперской точки зрения Путина, Украина должна попасть в последнюю категорию.

"Путин давно утверждает, что украинцы не имеют легитимной национальной идентичности и что их государство, по сути, является марионеткой Запада. Другими словами, он считает украинцев беспартийными и подчиненными", – сказал аналитик.

Он также добавил, что вспоминая о Петре I, также становится ясно, что цели Путина обусловлены неким чувством исторической судьбы.

"И путинский проект имперской реставрации может – теоретически – распространиться на другие территории, которые когда-то принадлежали Российской империи или Советскому Союзу, что должно вызвать тревогу во всех странах, возникших после распада СССР, – утверждает Ходж.

Ранее мы писали, что россияне планировали паспортизировать жителей Киевской области документами СССР.

Также напомним, что советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что сравнение Путина себя с Петром I и признание в захвате земель снова доказывают, что не было никакого "конфликта", а есть лишь кровавый захват Украины под надуманными предлогами и геноцид украинского народа.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Мир
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорит президент Украины
Больше заявлений Зеленского
ВСУ: главное
Подробнее
🙏 Keep Calm
Хроника обстрелов
Подробностси
🏠 Квартирный вопрос
Новости недвижимости
В поиске трудоустройства
Найти работу!
🚘 Актуалка для владельцев авто
Что еще нового?
Помощь во время войны
Больше новостей
"Разом нас багато"
Нас не подолати
⚽ Украинский фан-сектор
Болей за своих!
Be in Techno Trends
Следить за новостями
⭐ Срачи прилетели
Больше скандалов
🔮 Предсказания & Гороскопы
Что еще говорят звезды?
Все новости
Последние новости
Показать еще
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 08:30 11 июня
1
Личный состав 32050
Личный состав
2
Танки 1419
Танки
3
ББМ 3466
ББМ
4
Артиллерия 712
Артиллерия
5
Средства ПВО 97
Средства ПВО
6
РСЗО 222
РСЗО
7
Самолеты 212
Самолеты
8
Вертолеты 178
Вертолеты
9
БПЛА 579
БПЛА
10
Корабли/катера 13
Корабли/катера
11
Транспорт 2448
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Герої не вмирають!

Подорвал себя, но не сдался… Игорь Дашко – подполковник государственной пограничной службы Украины. За месяц до российского вторжения перевелся с западной границы в Мариуполь. Подорвал себя на радиостанции, чтобы она не досталась захватчикам. Последними его словами в радиоэфире были: "Слава Украине!" 18 июня ему исполнилось бы 45 лет. Герой Украины. Посмертно.

История героя
Непокоренные
Марина – 30-летняя девушка-боец Нацгвардии. К тому же она – первая в Украине женщина-сапер. Сейчас вместе с побратимами работает над разминированием Киевщины – выполняет задачи по подрыву опасных боеприпасов.
История и видео девушки-сапера
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

29330.6

Bitcoin Cash (BCH)

168.99

Binance Coin (BNB)

289.61

Dogecoin (DOGE)

0.08

Ethereum Classic (ETC)

20.3

Litecoin (LTC)

57.53

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
50,00
55,00
-
-
-
57,99
-
-
48,90
56,00
-
-
51,00
57,00
-
-
-
57,65
-
-
45,68
57,99
-
-
51,00
57,00
-
-
50,00
55,00
-
Читать в мае
ТОП-5 книг о политиках
Биографии сильных мира сего
Узнать
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
16,4%
2
Учетная ставка Учетная ставка
25%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
31,39 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$25,1 млрд
Прогноз
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Разговорник U-гайд
Они нас поддержали
легенды спорта

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

31.39

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Telegram
Мир
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять