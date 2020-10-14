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Путин заявил о снятии санкции с украинских предприятий

14 октября, 17:17

Мария Журенко Мария Журенко

Ограничения планируют снять с трех предприятий, которые были ориентированы на экспорт товаров в Россию

Президент России Владимир Путин заявил о снятии санкций с трех украинских предприятий.

Об этом сообщает пресс-служба главы России.

Так, экспорт товаров в Россию будет разрешен предприятиям: "Брацлав", Барский машиностроительный завод и Рубежанский картонный комбинат.

Напомним, в мае 2019 года Кабинет министров Украины расширил список российских товаров, запрещенных к ввозу на территорию Украины.

Так, в сентябре 2020 года правительство России расширило список лиц, в отношении которых вводят специальные экономические санкции. Теперь под них, среди прочих, попали пятый президент (2014-2019) Украины Петр Порошенко и бывший нардеп Святослав Вакарчук.

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Россия санкции Владимир Путин санкции против Украины
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