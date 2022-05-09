Мир
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
⚡ Битва за "Азовсталь" 🙏 9 мая ⚓ Мариуполь в осаде ⚠ Бензиновый кризис
СЕГОДНЯ Мировые новости Россия

Путина едва не стошнило во время речи на 9 мая

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
9 мая, 18:23
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Российский президент читал свой текст по бумажке, иногда ему непросто давались сложные слова
Путин выглядел больным на параде
Путин выглядел больным на параде / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Президент РФ Владимир Путин выступил на параде в честь 9 мая в Москве. Свою речь он зачитал по бумажке. Во время выступления было заметно, что Путин чувствует себя неважно и его чуть не стошнило.

Об этом пишет "Сегодня".

Реклама

"Защита родины всегда была священна — за нее сражались Минин и Пожарский, участники Бородинской битвы, бились под Москвой, Ленинградом, Киевом, Минском. В эти дни военные сражаются за наших людей в Донбассе. Россия всегда выступала за систему безопасности в Европе. Мы предлагали это НАТО, но они нас не услышали. США унижают своих сателитов в Европе, но мы — другие. Мы не откажемся от веры и традиционных ценностей. Сегодня сражаются ополченцы Донбасса и бойцы российской армии. Гибель каждого солдата — горе для нас, семьям погибших будет оказана поддержка. Слава нашим вооруженным силам. Ура!" – сказал Путин.

Во время его выступления было видно, что Путин чувствовал себя неважно. Свою речь он читал по бумажке. При этом много раз путал падежи. Иногда ему непросто давались сложные слова.

В какой-то момент Путин сделал паузу в 10 секунд, щеки у него затряслись и заиграл кадык. Показалось, что его сейчас стошнит на книжечку с текстом речи. А текст, кстати, был написан очень крупными буквами.

Реклама

Речь Путина продолжалась 9 минут, включая "минуту молчания".

Арестович предрек скорый конец Путина

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович прокомментировал выступление президента РФ Владимира Путина по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне. Арестович считает, что российскому диктатору осталось недолго. Об этом он написал в Telegram.

"Если же говорить серьезно, то ключевая фраза Пу в его речи: "недопустимость глобальной войны". Старый, больной, насмерть перепуганный человечишка. Путин – владелец империи, встретился, наконец, с Путиным, таскавшим чемодан за сильными мира сего. Круг замкнулся. Его конец близок. Его посмертная судьба будет ужасна", – говорится в сообщении.

Реклама

Читайте также:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Мир
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
ЗСУ: главное
Подробнее
Хроника обстрелов
Больше об этом
Война в Украине из космоса
Больше новостей
Украинцы за границей
Дипломатический фронт
Діпломатичний фронт
Больше новостей
"Разом нас багато"
Нас не подолати
Помощь во время войны
Больше новостей
Save Life
Советы врача
Наши деньги
Больше новостей
Life новости
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 10:00 9 мая
1
Личный состав 25650
Личный состав
2
Самолеты 199
Самолеты
3
Вертолеты 158
Вертолеты
4
Танки 1145
Танки
5
ББМ 2764
ББМ
6
Артиллерия 513
Артиллерия
7
Средства ПВО 87
Средства ПВО
8
РСЗО 185
РСЗО
9
БПЛА 377
БПЛА
10
Корабли/катера 12
Корабли/катера
11
Транспорт 1970
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Герої не вмирають!

Танкист-наставник… Александр Цюпак - кадровый военный, мастер-сержант, гордость 14-й отдельной механизированной бригады. Его танковый взвод несколько раз признавался лучшим в Украине, а сам он стал наставником для сотен украинских танкистов. Защищая Киевскую область, экипаж Цюпака уничтожил около 10 единиц бронетехники врага и отбил атаку в направлении Макарова. Погиб в результате артиллерийского обстрела. Герой Украины. Посмертно.

История подвига
Непокоренные
Наталья Степановна Гошта – 96-летняя женщина из Ровенской области стала "Почетным волонтером Украины". Она помогает украинским защитникам, а сейчас в своем доме приютила семью из Мариуполя. В 1942-м ее, 17-летнюю девушку, вывезли на работы в нацистскую Германию. В 1945-м пешком вернулась в родное село. А сейчас, в дни памяти и победы над фашизмом, говорит: "Пережила Гитлера – переживу и Путина!"
История героини
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

32518.5

Bitcoin Cash (BCH)

242.11

Binance Coin (BNB)

326.69

Dogecoin (DOGE)

0.12

Ethereum Classic (ETC)

25.08

Litecoin (LTC)

86.2

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
37,59
42,59
-
-
37,74
42,63
31,37
-
-
-
33,59
-
-
44,74
33,29
-
37,68
42,63
31,97
-
-
-
32,47
-
37,68
42,63
31,46
-
37,68
42,63
31,98
-
37,68
42,63
31,37
Читать в мае
ТОП-5 книг о политиках
Биографии сильных мира сего
Узнать
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
13,7%
2
Учетная ставка Учетная ставка
10%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
30,91 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$28,1 млрд
Прогноз МВФ
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Разговорник U-гайд
Они нас поддержали
легенды спорта

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

30.91

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Мир
google news Подписаться на Google News RSS лента Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять