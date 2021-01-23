"Путина любить больше не станут": в штабе Навального рассказали о массовых задержаниях

По всей России 23 января запланированы масштабные акции протеста, к которым призвал российский оппозиционер Алексей Навальный.

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Правоохранители уже начали задерживать соратников оппозиционера, а из соцсетей удаляют ролики с призывами выйти на митинг в поддержку политика.

Координатор штаба Навального в Москве Олег Степанов рассказал новостям "Сегодня", что на улицы люди будут выходить до тех пор, пока Навальный не окажется на свободе.

"Пытались задержать и меня. До сих пор пытаются. К сожалению, это такая сложившаяся практика, что перед любым митингом незаконные задержания. Людям выписывают штрафы и отправляют их под арест. Пресс-секретарь Алексея Навального уже получил девять суток. Тем не менее, это ничего не меняет. Сколько бы ни арестовывали сотрудников и членов команды Навального, Путина от этого больше любить не станут", – сказал Степанов.

Видео: Сегодня

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Кремль хочет посадить Навального на 13 лет.

Также сообщалось, что Навальный прислал весточку из Кремлевского централа: не хочет слушать ложь Путина.

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