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Путина опять вакцинировали от коронавируса: что за вакцина – тайна

14 апреля, 15:39

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Президент России Владимир Путин уверяет, что принял вторую вакцину от коронавируса, но не хочет говорить, каким именно препаратом его иммунизировали

Российскому президенту Владимиру Путину, которому три недели назад ввели первую дозу вакцины от коронавируса, сделали повторную прививку от COVID-19. Чем именно его иммунизировали, все еще неизвестно.

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Об этом 14 апреля сообщила пресс-служба Кремля.

"Прямо сейчас, перед тем, как зайти в этот зал, я тоже сделал вторую прививку, и уверен, что все будет хорошо. И вам того же желаю", – заявил Путин на заседании попечительского совета Русского географического общества.

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Напомним, что первую прививку от коронавируса Путину сделали 23 марта – во всяком случае, так утверждают в Кремле. Якобы это происходило непублично, потому что президент РФ "не хотел обезьянничать". Позже Путин сказал, что у него не было побочных эффектов.

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При этом в Кремле скрывают, какой именно препарат для этого использовался, и говорят только, что это была одна из российских вакцин. Также неизвестно, насколько эффективной оказалась прививка, – по словам самого Путина, у него "хороший" иммунный ответ. Подтверждения его слова пока что не было.

На этом фоне известный американский комик Джимми Фэллон посмеялся на вакцинацией Владимира Путина, назвав его "первым русским, который выжил после инъекции".

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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