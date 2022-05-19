Путина порезали, и это не конец: почему диктатор не улетит в Турцию

Алексей Бурлаков поделился инсайдерской информацией

Алексей Бурлаков объяснил, почему Владимир Путин не улетит в Турцию. / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Российской Федерации Владимир Путин не летит в Турцию, хотя там заявляли, что ожидают его визит. По инсайдерской информации, ему уже сделали одну операцию.

Об этом заявил ведущий Алексей Бурлаков во время эфира "Україна разом" с Константином Линчевским на YouTube-канале "Украина 24".

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Операция Путина

"Российские инсайды говорят, что президенту сделали одну операцию, должна быть еще одна впоследствии. И вроде бы наготовили много видеозаписей, чтобы показать, что Путин жив и не на операционном столе", – заявил он.

По словам ведущего, что будет в результате этой операции – это уже другой разговор.

Напомним, британская разведка сообщила, что в последние недели в РФ уволили своих высокопоставленных командиров, которые плохо показали себя в начале вторжения в Украину.

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