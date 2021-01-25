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Путина троллят за дворец у моря: Серьезная политика без аквадискотеки не делается

25 января, 16:21

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Президенту РФ припомнили повышение пенсионного возраста и падение рубля

Президент РФ Владимир Путин из резиденции Завидово в Тверской области провел видеоконференцию с российскими студентами, во время которой осудил массовые протесты сторонников оппозиционного политика Алексея Навального.

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Нарезку видео хозяина Кремля выложил в своем блоге в Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

"Все события подобного рода – никто не должен прибегать к ним, стараясь защитить свои какие-то амбициозные задачи и цели, особенно в сфере политики. Так политика не делается! Во всяком случае ответственная", – заявил Путин и был высмеян посетителями странички журналиста.

Ему припомнили и решение остаться президентом на очередной срок, и обещания не поднимать возраст выхода на пенсию, и рост курса доллара, и дорогущий дворец под Геленджиком, в котором имеется даже аквадискотека.

"В этом оголтелом феодализме политика действительно так не делается, чо уж тут! – Серьёзная политика без аквадискотеки не делается. – Конституцию не поменяю, пенсионный возраст не подниму, больше 2-х сроков не буду президентом. Фсе, Димасик, время кончилось. – ВладимВладимирович, ситуацию исправит евро по 40 руб и доллар по 30 руб! – Вцепиться зубами в кресло, поменять Конституцию. Так делается политика? – Конечно, ответственная политика делается простым назначением приемника. Какие выборы!? Холопы молчать!" – иронизируют пользователи соцсетей.

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Одни посетители странички журналиста считают, что на видео был изображен двойник президента РФ, а не сам Путин.

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Другие недоумевают, почему для для общения со студентами было выбрано помещение, обитое пластиковой вагонкой, больше похожее на коридор или тамбур с тепловой завесой на входной дверью.

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Напомним, общаясь с российскими студентами, Путин заявил, что не имеет отношения к дворцу под Геленджиком.

Также сообщалось, что рассекреченная резиденция президента России появилась на картах Google Maps и приложения iMaps в iPhone.

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студенты троллинг Владимир Путин видеоконференция

Источник: Сегодня

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