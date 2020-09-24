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Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира: реакция Кремля

24 сентября, 13:07

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Кандидатуру президента России отправил писательСергей Комков

После того, как группа ученых выдвинула кандидатуру российского оппозиционера Алексея Навального на соискание Нобелевской премии мира, еще одним номинантом стал президент РФ Владимир Путин.

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Как сообщает "Интерфакс", заявку на его номинирование в Нобелевский комитет отправил российский писатель Сергей Комков.

Он считает Путина достойным такой высокой награды за гуманитарную помощь в борьбе с коронавирусом, которую Россия якобы оказала 27 странам, а также поправки о Боге, которые были внесены в Конституцию России.

Однако в Кремле к этому относятся спокойно, уверяет пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"Вы знаете, что совершенно разные люди выдвигаются на эту премию. И это инициатива тех, кто выступает с таким предложением. Есть определенная процедура рассмотрения номинантов. Если решение будет принято – прекрасно! Не будет – тоже ничего страшного", – сказал Песков.

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Стоит отметить, что Путин и Навальный будут участвовать в отборе кандидатов в 2021 году. Не исключено, что компанию среди номинантов им может составить и президент США Дональд Трамп – с идеей выдвинуть его выступил его советник по нацбезопасности Роберт О'Брайан.

Напомним, что в этом году церемония вручения Нобелевской премии пройдет иначе – свои коррективы внес коронавирус. Из-за всемирной пандемии традиционная церемония и банкет были отменены – награды лауреатам передадут через посольства в их странах и их университеты, а вручение будет проходить в телеформате.

Кроме стал Нобелевским лауреатом мира в прошлом году, вы можете узнать в видеосюжете "Сегодня":

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Россия Владимир Путин Нобелевская премия
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