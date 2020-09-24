Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира: реакция Кремля

После того, как группа ученых выдвинула кандидатуру российского оппозиционера Алексея Навального на соискание Нобелевской премии мира, еще одним номинантом стал президент РФ Владимир Путин.

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Как сообщает "Интерфакс", заявку на его номинирование в Нобелевский комитет отправил российский писатель Сергей Комков.

Он считает Путина достойным такой высокой награды за гуманитарную помощь в борьбе с коронавирусом, которую Россия якобы оказала 27 странам, а также поправки о Боге, которые были внесены в Конституцию России.

Однако в Кремле к этому относятся спокойно, уверяет пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"Вы знаете, что совершенно разные люди выдвигаются на эту премию. И это инициатива тех, кто выступает с таким предложением. Есть определенная процедура рассмотрения номинантов. Если решение будет принято – прекрасно! Не будет – тоже ничего страшного", – сказал Песков.

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Стоит отметить, что Путин и Навальный будут участвовать в отборе кандидатов в 2021 году. Не исключено, что компанию среди номинантов им может составить и президент США Дональд Трамп – с идеей выдвинуть его выступил его советник по нацбезопасности Роберт О'Брайан.

Напомним, что в этом году церемония вручения Нобелевской премии пройдет иначе – свои коррективы внес коронавирус. Из-за всемирной пандемии традиционная церемония и банкет были отменены – награды лауреатам передадут через посольства в их странах и их университеты, а вручение будет проходить в телеформате.

Кроме стал Нобелевским лауреатом мира в прошлом году, вы можете узнать в видеосюжете "Сегодня":

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