"Путинская вакцина" не помогла: на Алтае три медика заразились COVID после прививки

В Алтайском крае РФ зарегистрировано три случая заболевания COVID-19 среди медиков, которые были привиты от инфекции вакциной от коронавируса "Спутник V".

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Об этом сообщает издание amic.ru.

Как рассказала изданию также вакцинированная главный эпидемиолог Алтайского края Ирина Переладова, ни по одной прививке нет гарантий того, что человек после нее не заболеет, потому что он может находиться в инкубационном периоде.

По словам чиновницы, за сутки до первой прививки все алтайские медработники сдали анализы на наличие антител и вируса в крови. Результаты были отрицательными. Т.е., врачи успели заразиться в промежуток между забором анализов и вакцинацией.

Между тем обследования перед прививкой от коронавируса не проводятся в обязательном порядке. Действуют обычные правила допуска к вакцинации: нормальная температура тела, отсутствие респираторных проявлений, удовлетворительное самочувствие.

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"Просто мы так решили: обследовать наших алтайских врачей до вакцинации. Фактически состоялся чистый эксперимент", – подчеркнула Переладова. На сегодняшний день заболевшие медики выздоровели. Если у них не выработался достаточный иммунитет, им поставят вторую прививку.

С сентября в России вакциной от коронавируса "Спутник V" начали прививать работников здравоохранения. Вакцина вводится в два этапа с интервалом 21 день.

Напомним, именно вакцину "Спутник V" рекламировал президент РФ Владимир Путин в августе и заявил, что испытал ее на одной из дочерей.

А в середине октября он заявил о создании новой вакцины – "ЭпиВакКороны".

Видео: Пул №3/Telegram

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