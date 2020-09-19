Путину и Лукашенко присудили Шнобелевскую премию: как отреагировали в Кремле

Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко удостоились Шнобелевской премии. Однако в Москве сделали вид, что не знают о ней.

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Об этом сообщает "Интерфакс".

30-я церемония вручения Шнобелевских премий-2020 проходила в Гарвардском университете, которые раздавал научный журнал Annals of Improbable Research.

Лауреатами "шнобелевки" стали Путин, Лукашенко, а также президент США Дональд Трамп, президент Бразилии Жаир Болсонару, премьер Великобритании Борис Джонсон, премьер Индии Нарендра Моди, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Им присудили премию, поскольку они "использовали пандемию COVID-19, чтобы научить мир, что политики более непосредственно влияют на вопросы жизни и смерти, чем ученые и врачи".

В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос журналистов сказал, что ничего не может ответить по поводу присуждения премии Путину.

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"А кто ее присуждает? Я просто не совсем знаком с этим: что это за премия и кто ее присуждает", — сказал он.

Шнобелевскую премию присуждают за сомнительные и абсурдные научные достижения и идеи. Это шуточная научная награда для авторов исследований, которые, как записано в ее уставе, "заставляют вас сначала улыбнуться, а потом задуматься".

Как сообщали новости "Сегодня", на днях Европарламент по-своему "наградил" белорусского лидера Александра Лукашенко, которого признал нелегитимным президентом. Европейцы приняли резолюцию по событиям в Беларуси.

Смотрите видео недавней встречи в Сочи Путина и Лукашенко:

Видео: Reuters

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