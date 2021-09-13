Путину грозит опасность. "Возможно, скоро придется самоизолироваться"

По словам Путина в его ближайшем окружении у людей возникают проблемы с COVID-19

Путин рассказал, что ему возможно придется самоизолироваться из-за COVID-19. Коллаж: "Сегодня"

Президент России Владимир Путин заявил, что многие из его ближайшего окружения болеют коронавирусом, поэтому ему, вероятно, придется самоизолироваться.

Об этом сообщает TASS.

"Даже в моем ближайшем окружении у людей возникают проблемы с COVID-19",– сказал Путин на встрече со спортсменами-паралимпийцами в понедельник.

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Путин подчеркнул необходимость разобраться в том, что происходит на самом деле.

"Мне самому, возможно, скоро придется самоизолироваться, многие люди заболели",– добавил Путин.

Я мог заразить несколько сотен людей

Ранее мы сообщали, что Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что уже во второй раз получил положительный результат теста на COVID-19.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Если вам вдруг казалось, что все эти тесты перед массовыми мероприятиями – это невинная формальность или дань духу времени и на самом деле их просят сделать для проформы, то я вас разочарую. Сегодня, например, такой, на первый взгляд, формальный тест перед массовым мероприятием помог выявить больного, который, сам того не зная, мог бы заразить несколько сотен почетных гостей. Тест выявил меня", – написал Разумков на странице в Facebook.

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Разумков опубликовал свой положительный тест на коронавирус

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