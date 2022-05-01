Мир
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚠ Бензиновый кризис 🔥 РФ горит синим пламенем ⚔ Битва за Донбасс ⚓ Блокада Мариуполя
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Мировые новости Россия

Путину предстоит операция из-за рака, в РФ уже назначили преемника – The Sun

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
1 мая, 22:32
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
На время отсутствия главы России руководить страной могут поставить секретаря Совета безопасности Николая Патрушева
У Владимира Путина проблемы со здоровьем / Коллаж "Сегодня"
У Владимира Путина проблемы со здоровьем / Коллаж "Сегодня"

69-летнему президенту РФ Владимиру Путину придется перенести операцию в скором времени. На время отсутствия руководить страной будет секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. Считается, что именно 70-летний Патрушев стоит за стратегией российской армии в Украине, и что он убедил Путина будто в Киеве полно неонацистов.

Об этом сообщает британский таблоид The Sun.

Реклама

Чем болеет Путин?

The Sun приводит слова бывшего высокопоставленного сотрудника Кремля о том, что Путин обсуждал со своими коллегами предстоящие медицинские процедуры. Имя чиновника не называется.

На опубликованной записи говорится, что у Путина рак, болезнь Паркинсона и шизоаффективное расстройство.

"На то недолгое время, пока Путин будет недееспособен, и пока он будет отходить, давайте предположим дня 2-3, фактическое правление страной переходит как раз Патрушеву. Я скажу, что это худший вариант, и оговорюсь, что если вдруг у Путина проявятся особо сильно проблемы со здоровьем. Мы прекрасно знаем, что у него онкология, мы знаем, что у него болезнь Паркинсона, мы знаем, что у него шизоаффективное расстройство. Мы об этом говорили неоднократно", — сообщается на записи.

Реклама

The Sun пишет, что лечащие врачи Путина настаивают на необходимости проведении ему хирургической операции в ближайшем будущем.

Кто такой Патрушев?

Николай Патрушев занимает должность секретаря Совета безопасности РФ с 2008 года. В период 1999 — 2008 гг. он возглавлял ФСБ, сменив на этом посту Путина.

Даты возможной операции пока не называются, но маловероятно, что она состоится до 9 мая, когда Путин будет выступать во время празднования Дня победы.

Реклама

Ранее мы писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Мир
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Украинцы за границей
Все новости
Последние новости
Показать еще
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 11:00 1 мая
1
Личный состав 23 500
Личный состав
2
Самолеты 192
Самолеты
3
Вертолеты 155
Вертолеты
4
Танки 1026
Танки
5
ББМ 2471
ББМ
6
Артиллерия 451
Артиллерия
7
Средства ПВО 80
Средства ПВО
8
РСЗО 151
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
Цистерны ГСМ
10
БПЛА 245
БПЛА
11
Корабли/катера 8
Корабли/катера
12
Транспорт 1709
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
Герої не вмирають!

Остановил врага на блокпосте теробороны… Блоха Юрий Игоревич – младший лейтенант ВСУ (доброволец), начальник обеспечения блокпостов Баштанского батальона теробороны (Николаевщина), до войны – футбольный тренер... Вместе с побратимами остановил технику врага, вступив в бой на блокпосте. Погиб от пуль российских оккупантов. Ему было 33 года. Герой Украины. Посмертно.

Героям слава!
Непокоренные
Слесаренко Александр Петрович – полковник медицинской службы ВСУ, начальник Черниговского военного госпиталя. Еще в советское время медик прошел афганскую войну, где спас сотни жизней и был неоднократно представлен к наградам. Во время бомбежек Чернигова смог организовать работу госпиталя, сам проводил операции, спасая воинов и гражданских. Награжден орденом Данилы Галицкого и "Золотой Звездой" Героя Украины.
История героя

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Мир
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять