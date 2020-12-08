Путину сделали кабинеты-близнецы, чтобы скрывать его местонахождение – СМИ

Россияне должны думать, будто президент находится в Москве. Но на самом деле он в Сочи

Чтобы скрыть от граждан местонахождение президента Владимира Путина, в двух городах России были построены одинаковые кабинеты.

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Об этом сообщает издание "Проект".

Речь идет о резиденциях главы государства в Подмосковье и Сочи.

Отмечается, что данные передвижения самолета Путина и официальные пресс-релизы о его рабочих встречах показывают, что Кремль пытается скрыть месторасположение президента.

К примеру, на сайте Кремля утверждалось, что 2 ноября глава России общался по видеосвязи со школьниками из своей подмосковной резиденции. При этом источники издания говорят, что люди, обеспечивающие работу президента, в тот день находились в Сочи. А 3 ноября самолет вылетел в Санкт-Петербург, где Путин осматривал ледокол "Виктор Черномырдин".

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По информации других источников, глава государства с конца лета находится на черноморском побережье, поскольку власть ожидала новой вспышки коронавируса и хотела создать впечатление, будто президент все время был в столичном регионе. Для этого и были построены идентичные кабинеты. Такую информацию предоставили два человека, знакомые с графиком Путина, и менеджер одной из госкомпаний.

Официально пресс-служба Кремля ситуацию не комментирует.

Источник: "Проект"

Как сообщалось ранее, президент РФ Владимир Путин созвонился с канцлером Германии Ангелой Меркель и пожаловался, что Украина "не выполняет" Минские договоренности.

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Кроме того, в США объяснили, почему Путин захватил Крым и зачем ему Черное море.

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