Пьяный россиянин врезался на машине в дом посла США в Москве

Сам глава дипмиссии не пострадал - Джона Салливана в этот момент не было в здании

В Москве неизвестный водитель прорвал периметр резиденции посла США в России Джона Салливана.

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О случившемся 18 сентября сообщила представитель дипмиссии Ребекка Росс.

"Около 16:20 гражданин России на автомобиле врезался в периметр Спасо-хауса, резиденции посла США в Москве. Его перехватили сотрудники посольства и передали местным властям", – отметила она.

По словам Росс, в момент случившегося посла не было дома. Таким образом в результате ДТП никто не пострадал.

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В Telegram-канале "112" уточнили, что по предварительной информации, водитель был пьян. Его личные данные не раскрываются.

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Стоит отметить, что резиденция посла США в Москве с 1933 года расположена в историческом особняке Второва, который находится недалеко от Арбата и представляет собой памятник неоклассической архитектуры дореволюционного времени.

Напомним, что Дональд Трамп назначил Салливана послом в России прошлой осенью – он сменил на этой должности Джона Хантсмана, который руководил дипмиссией США в РФ с октября 2017 года.

Вскоре после своего назначения Салливан заявил, что отношения Вашингтона и Москвы достигли своей низшей точки за последние 30 лет, но выразил намерение остановить спад в отношениях двух стран.

Больше о взаимоотношениях США и России смотрите в видеосюжете:

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