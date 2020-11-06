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Пятеро детей и двое взрослых сгорели в пожаре в России

6 ноября, 10:23

Екатерина Степаненко Екатерина Степаненко

В Смоленской области этой ночью загорелся частный дом. Спастись удалось только одному человеку

Пятеро детей, их мать и бабушка сгорели в городе Ельня Смоленской области. Как стало известно новостям "Сегодня", трагедия произошла этой ночью. Загорелся частный деревянный дом. Спастись удалось только отцу – его госпитализировали с ожогами. На учете социальных служб семья не стояла. Старшему ребенку было 11 лет. Младшим, близнецам – всего год. Почему вспыхнул дом – пока неизвестно. На месте работают следователи, которые уже открыли уголовное производство по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Видео: Сегодня
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Ранее мы сообщали, что в Одесской области горел частный дом. В результате погибли двое малолетних детей.

Также напомним, в Киеве на Днепровской набережной горела квартира. Пожар возник на 11-м этаже. Причина возгорания устанавливается. На момент прибытия пожарных в квартире никого не было. Жертв и пострадавших нет.

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Кроме того, ночью на Закарпатье вспыхнул крупный пожар на лыжной фабрике. Пожарным удалось не допустить распространение огня.

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Россия дети пожар смоленская область сгорели

Источник: Сегодня

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