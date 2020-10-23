Расследователи выяснили, кто и где мог создать "Новичок" для Навального

Покушение на российского оппозиционера Алексея Навального было осуществлено новой системой доставки "Новичка" в организм с помощью нанокапсул, которые позволяли отсрочить действие отравляющего вещества и замаскировать его.

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Об этом говорится в совместном расследовании Радио Свобода, Bellingcat, Der Spiegel и The Insider.

Покушение на Навального сопровождалось несколькими необычными обстоятельствами: нетипичным для нервно-паралитических ядов большим промежутком времени между отравлением и первыми симптомами. Кроме того, была использована новая форма яда, аналогичная "Новичкам", но отличающаяся от них химической формулой.

Была применена технология наноинкапсулирования, то есть помещения биологически активных веществ в нанооболочку из другого вещества, которая после попадания в организм медленно разлагается, высвобождая "начинку" из "клетки".

По данным источника, близкого к ведущемуся в Германии расследованию покушения на Навального, при его отравлении мог использоваться "маскировочный агент" – дополнительное вещество, предназначенное для того, чтобы направить экспертов по ложному следу.

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Как оказалось, в конце 2000-х годов российские военные химики из расположенного в Москве 27-го научного центра Минобороны РФ (головной российской научной военно-химической и военно-биологической организации) опубликовали на тему инкапсуляции несколько научных работ и патентов.

В 2010 году распоряжением Владимира Путина (тогда – премьер-министра РФ) в Москве был создан научный центр "Сигнал", куда перешли эксперты по наноинкапсулированию и химики, изучавшие в российских военных институтах ингибиторы холинэстеразы (каковым является "Новичок" и многие другие отравляющие вещества).

И начиная с 2017 года центр регулярно, один-два раза в год закупает "реагенты для инкапсулирования". В то же время официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила журналистам, что "ни в Советском Союзе, ни в России, в отличие от стран Запада, научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок под условным названием "Новичок" никогда не осуществлялось".

Напомним, что Навальному стало резко плохо 20 августа при перелете из Томска в Москву. Его экстренно госпитализировали в Омске, где врачи заявили, что у него нарушение обмена веществ. Через несколько дней его вывезли в Германию, и немецкие медики диагностировали у него отравление боевым ядом "Новичок". В Организации по запрету химического оружия это подтвердили.

Все подробности в спецтеме Отравление Алексея Навального

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