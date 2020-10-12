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Расстрел автобуса в России: жуткие подробности тройного убийства

12 октября, 19:11

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

СМИ узнали имя "нижегородского стрелка" и обстоятельства случившегося

Мужчиной, который расстрелял автобус в Нижегородской области России, оказался 18-летний Даниил Монахов, а одной из погибших оказалась его родная бабушка.

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Об этом сообщает Telegram-канал "Нижний №1", в распоряжении которого оказалась ориентировка на преступника.

Незадолго до случившегося он приехал из Нижнего Новгорода, уроженцем которого является, в село Большеорловское погостить у бабушки.

Сейчас он находится в бегах – после расстрела людей в Большеорловском он сбежал в лес. При себе у стрелка – два ружья и порядка 40 патронов. Для его поимки в поселок направили сотрудников ОМОН и СОБР.

По уточненным данным Следственного комитета, в результате стрельбы погибли три, а не четыре человека. Еще трое человек ранены – состояние двух из них оценивается как крайне тяжелое.

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"Даниил Монахов поругался со своей бабушкой, он гостил у неё в доме. Он достал ружьё и выстрелил в женщину несколько раз. Сосед услышал выстрел и прибежал. Монахов пальнул в него тоже. Затем взял ещё одно ружьё, вещи и пошёл на остановку. Там тоже открыл стрельбу и убил ещё одного человека, а троих ранил. Затем убежал в сторону леса", – рассказал свидетель произошедшего.

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Даниил Монахов. Фото: t.me/nizhny01

Даниил Монахов. Фото: t.me/nizhny01

По факту случившегося уже возбуждено дело об убийстве трёх человек.

Напомним, несколько месяцев назад в Москве мужчина расстрелял из травматического пистолета двух полицейских. В результате ответного огня он погиб.

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А ранее в этом году россиянин устроил стрельбу в здании мирового суда в Кемеровской области, ранив двух человек, один из которых скончался.

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Россия стрельба расстрел стрелок Нижний Новгород
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