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Разломался еще до столкновения со дном: в сети показали фото утонувшего крейсера "Москва"

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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25 апреля, 19:07
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Также видны обломки вертолета неподалеку от корабля
Отмечается, что, судя по расположению обломков, крейсер лег на дно левым бортом.
Отмечается, что, судя по расположению обломков, крейсер лег на дно левым бортом. / Фото: Коллаж: Сегодня

В сети появилась первая эхолокационная съемка флагмана Черноморского флота России, крейсера "Москва" на дне Черного моря.

Об этом сообщает "Думская". Фото можно посмотреть в Telegram-канале "Украина 24".

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Снимки крейсера

Одесский дайвер-инструктор Ростислав Курочкин отметил, что крейсер лег на дно левым бортом. По его мнению, это соответствует сообщению Минобороны РФ о потере остойчивости и снимкам, где "Москва" имеет крен именно на левый борт.

"Судя по расположению обломков, корпус корабля разломался до столкновения с дном, что говорит о повреждении силового набора в районе надстройки", – сказал он.

Кроме этого, на втором снимке видны обломки лежащего неподалеку от крейсера вертолета Ми-26. По мнению Курочкина, он, вероятно, использовался при попытке тушения пожара на корабле и упал в море, хотя в России не делали заявления о потерях вертолетов данного типа.

Пока неизвестно, кто проводил эхолокационную разведку дна. При этом отмечается, что фотографии экрана напоминают немецкий активный сонар Atlas Electronik CSU 90 – в регионе на вооружении такой есть у подлодок Dolphin ВМС Израиля.

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Напомним, крейсер "Москва", затонувший в водах Черного моря, является собственностью нашей страны. Согласно Конвенции ООН от 1996 года, все объекты на дне экономических вод Украины являются ее собственностью.

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Юрий Михайлюк - капитан, командир роты 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. С 2014 регулярно на передовой. Проводя контратаку на донецком направлении, офицер спас раненого комбата, взял на себя командование и провел блестящую операцию. За что и получил звание Герой Украины. На следующий день после награждения был ранен в ногу, но продолжал руководить подразделением. Сейчас - в госпитале.
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