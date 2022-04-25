Разломался еще до столкновения со дном: в сети показали фото утонувшего крейсера "Москва"

Также видны обломки вертолета неподалеку от корабля

Отмечается, что, судя по расположению обломков, крейсер лег на дно левым бортом. / Фото: Коллаж: Сегодня

В сети появилась первая эхолокационная съемка флагмана Черноморского флота России, крейсера "Москва" на дне Черного моря.

Об этом сообщает "Думская". Фото можно посмотреть в Telegram-канале "Украина 24".

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Снимки крейсера

Одесский дайвер-инструктор Ростислав Курочкин отметил, что крейсер лег на дно левым бортом. По его мнению, это соответствует сообщению Минобороны РФ о потере остойчивости и снимкам, где "Москва" имеет крен именно на левый борт.

"Судя по расположению обломков, корпус корабля разломался до столкновения с дном, что говорит о повреждении силового набора в районе надстройки", – сказал он.

Кроме этого, на втором снимке видны обломки лежащего неподалеку от крейсера вертолета Ми-26. По мнению Курочкина, он, вероятно, использовался при попытке тушения пожара на корабле и упал в море, хотя в России не делали заявления о потерях вертолетов данного типа.

Пока неизвестно, кто проводил эхолокационную разведку дна. При этом отмечается, что фотографии экрана напоминают немецкий активный сонар Atlas Electronik CSU 90 – в регионе на вооружении такой есть у подлодок Dolphin ВМС Израиля.

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Напомним, крейсер "Москва", затонувший в водах Черного моря, является собственностью нашей страны. Согласно Конвенции ООН от 1996 года, все объекты на дне экономических вод Украины являются ее собственностью.

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