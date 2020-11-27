Разработчики российской "Спутник V" хотят объединить свой препарат с AstraZeneca

Разработчики российской вакцины от коронавируса "Спутник V" предложили компании AstraZeneca начать совместные испытания препаратов.

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Об этом они сообщили в Twitter.

"Если они будут проводить новое клиническое исследование, мы предлагаем скомбинировать укол AZ со "Спутником V" для увеличения эффективности", — сообщили разработчики российской вакцины.

Создатели российской вакцины от коронавируса считают, что "комбинирование вакцин может оказаться важным при проведении ревакцинации".

Отметим, вакцина против коронавируса, разработанная Оксфордским университетом и британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca, показала среднюю эффективность 70% по итогам промежуточных испытаний.

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Как отмечается, проводились испытания двух режимов дозирования вакцины.

Напомним, AstraZeneca, вакцина от коронавируса, должна пройти дополнительные испытания на фоне сомнений ряда экспертов в ее действенности.

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