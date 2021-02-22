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Рейтинги Путина падают после протестов в России – эксперт

22 февраля, 19:50

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Люди вышли на улицы, несмотря на предупреждения от власти

Протесты, которые вспыхнули в России после задержания Алексея Навального, охватили практически всю страну.

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Об этом заявил российский политический деятель, международный правозащитник, председатель Фонда по правам человека Гарри Каспаров во время онлайн дискуссии Киевского форума.

"Да, количество протестующих еще не достигло критического уровня, но от Санкт-Петербурга до Владивостока люди вышли на улицы, несмотря на предупреждения от власти и зная, что будут аресты, избиения и даже хуже. Они вышли несмотря на все… Поэтому протесты не захлебнулись", – сказал он.

Он отметил, что даже официальная прокремлевская социология говорит о том, что рейтинги популярности Путина падают.

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"Люди реально недовольны. 70% из тех, кто принимал участие в последних акциях – это люди не старше 35 лет. Это означает, что они не имеют непосредственной связи с Советским Союзом или советской историей. И они показали, что категорически отвергают путинский режим", – резюмировал Гарри Каспаров.

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Киевский форум по безопасности – главный международный форум Украины по проблемам войны и мира, украинской и глобальной безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" в 2007 году.

Напомним, что 2 февраля Симоновский суд Москвы вынес приговор Алексею Навальному, отменив условный срок, к которому его приговорили ранее. Оппозиционер получил 3,5 года колонии общего режима. В Общественной наблюдательной комиссии утверждают, что его собираются отправить в одну из колоний Центрального федерального округа РФ.

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Россия протесты Владимир Путин Фонд Арсения Яценюка "Открой Украину"
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