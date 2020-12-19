Не опять, а снова: у россиян второй раз за неделю проблемы с утечкой воздуха на МКС

К настоящему времени четырехсантиметровая трещина остается перекрытой временными средствами

Резервы воздуха в российском сегменте МКС подходят к концу.

Об этом сообщил "Интерфакс", ссылаясь на представителя "Роскосмоса" Центра управления полетами (ЦУП).

Реклама

"Мы сейчас теряем уже резерв безопасности по газам и вынуждены будем в ближайшее время эту проблему уже решить", — сказал представитель "Роскосмоса".

"Время истекает", — подчеркнул он.

Пока не известно, где именно в переходном отсеке модуля "Звезда" находится место утечки воздуха. Не исключают, что переходный отсек придется держать закрытым, что, конечно, затруднит работу экипажа.

Напомним, "Роскосмос" отвергает точку зрения, что разгерметизация связана с возрастом станции.

Реклама

Читайте также: В России робот "Федор" обвинил экипаж МКС в пьянстве

В тренде Прокуратура Боснии завела дело из-за украденной в Украине и подаренной Лаврову иконы

Об утечке воздуха на МКС стало известно 20 августа. Тогда пресс-служба "Роскосмоса" сообщила об изоляции экипажа в американском сегменте. 24 августа гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин подчеркнул, что утечка воздуха на МКС незначительна и еле уловима приборами.

К настоящему времени одна из трещин размером четыре сантиметра остается перекрытой временными средствами.

Больше о работе космонавтов на МКС вы можете узнать в видеосюжете "Сегодня":

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама