РФ открыто угрожает Швеции и Финляндии за вступление в НАТО

Российские войска могут атаковать страны

В России заявили, что "готовы противостоять угрозе"/Фото: коллаж: "Сегодня"

Россия угрожает новой войной. В этот раз Швеции и Финляндии, если они вступят в НАТО.

Об этом заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, пишут пропагандисты "Лента.ру".

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"Как только Финляндия и Швеция станут членами НАТО и подразделения альянса будут там, эти территории станут возможной целью для российских военных", — пригрозил он.

По словам Полянского, Россия "готова противостоять угрозе".

"Им (Финляндии и Швеции, — ред.) решать (вступать ли в НАТО, — ред.). Но, конечно, мы вынуждены будем предпринять определенные военные шаги", — подытожил он.

России выгодно говорить, что они воюют с НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что России выгодно говорить, что она воюет со странами НАТО или США. Украинские защитники дают отпор российской армии, потому в РФ хотят информационно показать свою мощь "для внутреннего потребителя".

"Вы знаете, очень выгодно сегодня России говорить, что Россия воюет со странами НАТО или Соединенными Штатами Америки, потому что мы даем отпор армии Российской Федерации. Они это делают для внутреннего своего потребителя. Информационно они это делают, чтобы показать, что Россия очень крепкая и она воюет со всем Западом. Именно для этого, чтобы опять же бить по тому, что Украина не является субъектом", – сказал Зеленский журналисту греческого общественного вещателя ΕΡΤ.

Он добавил, что Украина точно не воюет и не воевала с российским народом.

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"Мы воевали за Украину. Против России и против российской армии. И на нашей территории", – отметил Зеленский.

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