РФ придумала способ провести мобилизацию, не объявляя ее – британская разведка

Руководство Кремля, скорее всего, намерено поддержать полномасштабную войну против Украины экономическими мерами без формального объявления всеобщей мобилизации. Об этом сообщили в разведке Великобритании.
"5 июля в нелегитимной Госдуме прошел первое чтение закон о "специальных экономических мерах", который, вероятно, будет принят и даст полномочия Кремлю контролировать трудовые отношения, возобновлять мобилизационные средства и высвобождать активы из государственных резервов", – говорится в сообщении.
По мнению разведки Британии, закон является попыткой Кремля внедрить экономические меры для поддержки полномасштабного вторжения в Украину без формального объявления всеобщей мобилизации, которая остается "политически чувствительным шагом".
"Закон также позволяет России избежать признания того, что она участвует в войне, и ее неудачи в подавлении украинской армии, над которой имелось численное превосходство в людях и вооружениях", — говорится в отчете разведки.
Мобилизация в РФ
- Россия потратила большую часть своего военного потенциала в войне с Украиной. Поэтому не исключено, что Кремль может объявить всеобщую мобилизацию.
- Президент РФ Владимир Путин подписал новый указ о подготовке к мобилизации. Точнее, мобилизации технической: имеются в виду заводы, предприятия, но не исключается возможность и человеческой мобилизации.
- Российские захватчики принудительно забрали на войну почти всех мужчин из "ДНР".