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Жители ОРДЛО с российскими паспортами голосовать на выборах в Госдуму

10 мая, 22:07

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Россия не зря уже несколько лет раздает свое гражданство на оккупированных территориях Украины, видимо "Единой России" не хватает избирателей

В России заявили, что жители оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, которые ранее получили российские паспорта, смогут принять участие в выборах 2021 года в Государственную думу РФ.

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Об этом сказал секретарь генсовета партии власти "Единая Россия" Андрей Турчак, передает ТАСС.

"Не должно быть такой ситуации, когда гражданин России, независимо от территории, места, где он проживает, был бы поражен в политправах... Эти 500 тыс. человек на Донбассе, принявшие российское гражданство, они примут участие в выборах в Госдуму", – заявил он.

Президент РФ Владимир Путин в апреле 2019 года подписал указ, который упростил процесс получения российских паспортов жителями так называемый "ДНР" и "ЛНР", и с 14 июля того же года в Ростовской области начали выдавать документы России украинским гражданам с оккупированных территорий.

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Напомним, по данным российского МВД, за последние два года российские паспорта раздали более полмиллиона жителей оккупированных Донецкой и Луганской областей.

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Мы также сообщали, что в Евросоюзе опасаются, что в будущем Москва может использовать паспортизацию для новой агрессии против Украины.

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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