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РФ запустила фейк о погибшем из-за обстрела ВСУ ребенке. Что произошло на самом деле

4 апреля, 02:56

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Паблики "ДНР" публиковали фото мальчика, погибшего в 2014 году

Российские СМИ 3 апреля массово распространили очередной фейк "о распятом мальчике" – якобы из-за обстрела с украинского беспилотника на Донбассе погиб ребенок. Россия даже попыталась с его помощью исключить Украину из Совета Европы. Но все, как обычно, оказалось ложью, причем двойной.

Что написали росСМИ

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Большинство российских пропагандистских СМИ, а также паблики в соцсетях "ДНР" в субботу начали дружно разгонять сообщение о якобы атаке беспилотника ВСУ по поселку Александровское в Донецкой области – "недалеко от города Енакиево" и гибели "ребенка 2016 года рождения".

Также сообщалось о ранении женщины 1954 года рождения, которая "выжила и была госпитализирована".

Причем называлась даже конкретная 59-я бригады Вооруженных сил Украины, которая якобы "применила беспилотный летательный аппарат, снаряженный самодельным взрывным устройством" – цитировали российские СМИ "народную милицию ДНР".

Обманули дважды

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Очередной российский фейк ожидаемо оказался не просто фейком, а фейком в квадрате.

1. Украинский беспилотник никак не мог долететь до поселка Александровское, в котором он якобы совершил обстрел, потому что этот населенный пункт находится слишком далеко от линии разграничения (приблизительно в 30 км), чтобы туда мог долететь дрон.

Причем российские пропагандисты, чтобы спутать читателей, в своих материалах подчеркивали, что Александровское находится вблизи Донецка, хотя на самом деле оно расположено в 130 км от этого города. По мнению телеграм-канала "Злой одессит", цель была спутать его с прифронтовым поселком Александровка, который и вправду находится на линии фронта.

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2. Паблики "ДНР", также активно распространявшие "новость", растиражировали фото якобы того самого погибшего ребенка. Но, как оказалось, мальчик на фото и вправду погиб, но не 3 апреля 2021 года, а 2 июля 2014-го у станции Кондрашевская-Новая Луганской области.

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Что произошло на самом деле

В комментариях в соцсетях, как сообщает офицер Генштаба ВСУ Анатолий Штефан, местные пишут, что на самом деле никакого обстрела не было, а сдетонировал боеприпас.

Кто при этом погиб, учитывая вал лжи, доподлинно неизвестно. Вполне возможно, что история с беспилотником была придумана, чтобы скрыть собственную вину в гибели гражданских, обвинив при этом украинских военных, что с радостью подхватила российская пропаганда.

Кстати накануне российские Telegram-каналы распространяли фейки о якобы наступлении ВСУ под Луганском.

Мы также сообщали, что после опубликованных российскими и оккупационными пропагандистами фейков о якобы "наступлении украинской армии на Донецк" спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин потребовал исключить Украину из Совета Европы, бездоказательно заявив, что в результате удара из военного беспилотника ВСУ "погиб пятилетний мальчик".

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Россия Донбасс СМИ фейк
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