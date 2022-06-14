Рогозин прямым текстом призвал покончить с Украиной и всеми украинцами

По словам главы Роскосмоса, Украина якобы представляет собой экзистенциональную угрозу русскому народу

Дмитрий Рогозин хочет уничтожить жителей Украины. Фото: коллаж "Сегодня"

Опальный глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что в Украине якобы все представляет угрозу русскому народу, истории, языку и цивилизации. По его словам, с украинцами "надо покончить". На эти слова отреагировал российский журналист и публицист Александр Невзоров и высказал свое мнение.

Об этом сообщает "Сегодня".

Реклама

Что сказал Рогозин?

В посте Рогозина сказано:

"Вообще то, что выросло на месте Украины, представляет собой экзистенциональную угрозу русскому народу, русской истории, русскому языку и русской цивилизации. Если не покончим с ними, как, к сожалению, не покончили с ними наши деды, придется погибать, но заканчивать еще большей ценой нашим внукам. Поэтому давайте лучше мы с этим покончим. Раз и навсегда. Ради наших внуков", – написал он.

Пост Рогозина

Реклама

Реакция Невзорова

Известный российский журналист и публицист Александр Невзоров отреагировал на гневный пост Рогозина. По его словам, теперь отброшена болтовня о "денацификации" и "прочей фигне" и оглашены истинные мотивы.

"Теперь и самым тупым должно стать понятно, что Россия во власти секты шизофреников-самоубийц. Полоумных садистов. Они очень хотят большой крови. Они помешаны на смерти и убийстве. И они не успокоятся, пока не превратят мир в одну большую Бучу", – сказал Невзоров.

Пост Невзорова

Реклама

К слову, ранее Рогозин наговорил себе тюремный срок, назвав "спецоперацию в Украине" войной. За это в России дают 15 лет тюрьмы.

Также пользователи соцсетей нашли старое фото Дмитрия Рогозина, которое свидетельствует о том, что еще в начале 90-х он исповедовал откровенно нацистскую идеологию.

Рогозин исповедовал откровенно нацистскую идеологию

Ранее мы рассказывали, что Илон Маск устал ждать, пока Запад разберется с Путиным, и лично вызвал на бой президента РФ. Путин пока готовит свой ответ в бункере, а вместо него первым слово взял Рогозин. Чиновник, несмотря на блокировку Twitter в России, воспользовался сетью, где написал строчки из сказки Александра Пушкина "Сказка о попе и о работнике его Балде".

Кроме того, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин остался недоволен тем, что основатель компании SpaceX Илон Маск предоставил Украине свой интернет Starlink. Он заявил, что Маск "причастен к снабжению военной связи". Рогозин пригрозил предпринимателю.