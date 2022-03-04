Роскомнадзор лишил граждан России Твиттера и Фейсбука

Далее может быть Youtube

4 марта россияне попрощались с мировыми социальными сетями – Facebook и Twitter. Поскольку там появилось очень много свидетельств преступлений против человечности армии России Роскомнадзор принял решение полностью заблокировать их на территории Российский Федерации.

Об этом сообщается на сайте Роскомнадзора, который заблокирован на территории Украины.

Реклама

Что известно

В соответствующем заявлении "карательного ведомства" сказано, что с 2020 года на Facebook зафиксировано 26 случаев дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов со стороны социальной сети.

Ранее Facebook заблокировал аккаунты пропагандистских телеканала "Звезда", информационного агентства "РИА Новости", Sputnik, Russia Today, информационных ресурсов "Лента.ру" и "Газета.ру". Мол, в упомянутые ограничения запрещены Федеральным законом "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации".

Прощай Twitter

В РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля.

Реклама

В ведомстве напомнили, что с 10 марта 2021 года Роскомнадзор замедлял работу Twitter на мобильных и стационарных устройствах на территории РФ за неудаление информации, распространение которой в Российской Федерации запрещено. 17 мая 2021 года после удаления службами модерации Twitter свыше 91% запрещенной информации были сняты ограничения доступа в фиксированных сетях с сохранением замедления трафика Twitter на мобильных устройствах.

Реакция

Далеко не всем россиянам понравилось отключение от мировой социальной сети. Например, олигарх Олег Дерипаска. Он написал в Телеграме: "Простые люди и так-то не знают, где правда, а где ложь. Так давайте им еще мешок на голову наденем".

Тотальная блокировка