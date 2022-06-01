России угрожает новая война — Гордон рассказал с кем

Россия не сможет защититься от атаки

Дмитрий Гордон рассказал, с кем еще придется воевать России / Фото: Коллаж: Сегодня

Российской Федерации может угрожать война с "Талибаном". Если талибы решат наступать на Среднюю Азию, у России не будет чем сдерживать их атаку. Об этом рассказал журналист Дмитрий Гордон в интервью Василию Голованову на YouTube-канале "Украина 24".

Я давно говорил, что "Талибан" — это огромная угроза для России. Если талибы решат идти на Таджикистан, где стоит российская армия, и на ряд других государств в Средней Азии, то Россия вообще захлебнется, потому что сдерживать... Все танки, все, что можно было, уже перевезено в Украину, и сдерживать "Талибан" России будет просто нечем. Талибы смогут войти в подбрюшье России как нож в масло", — сказал он.

По словам журналиста, РФ всячески пытается задобрить талибов, чтобы они не атаковали.

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"Не знаю, насколько талибы готовы и хотят этого. Думаю, российская дипломатия предпринимает все шаги для того, чтобы их задобрить и отговорить от этого вторжения на территорию России", — сказал он.

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