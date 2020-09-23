Россия 15 лет не может построить конкурента Boeing: Путин возмущен

Российский авиапром продолжает в муках рожать "новый" пассажирский самолет МС-21, ради производства которого Москва отказалась от кооперации в производстве украинского Ан-148 еще восемь лет назад.

Реклама

В январе 2019-го США ввели санкции против авиастроительной корпорации "Ростех", которая была вынуждена отложить серийное производство самолета "Иркут" МС-21. Однако глава "Ростеха" Сергей Чемезов тогда заявил, что компания перейдет на композитные материалы российского производства.

Прошло почти два года и президент РФ Владимир Путин назвал "хамством" отказ Запада поставлять композитные материалы для производства самолета, сообщает Интерфакс.

"Ну, ничего не имеет общего с оборонным комплексом наш новый среднемагистральный самолет МС-21. Взяли и по соображениям недобросовестной конкуренции партнеры наши прекратили поставку соответствующих композитных материалов для крыла. Ну, что это такое? Ну, это просто хамство на мировом рынке с нарушением всех общепризнанных принципов и правил", – возмутился Путин на встрече с представителями атомной отрасли.

"Знают, что мы все равно сделаем. Ну, просто чтоб наши самолетостроители вышли попозже с этим продуктом. А они уже к этому времени предполагают занять эти ниши и рынки", – добавил президент РФ, умолчав, что за два года у России композиты так и не появились.

Реклама

"Иркут" МС-21 / Фото: Flickr

Напомним, разработка МС-21 ведется с первой половины 2000-х годов. В зависимости от конфигурации лайнер сможет перевозить от 150 до 210 пассажиров. Дальность его полета составит шесть тысяч километров, а скорость — около 870 километров в час.

В своем классе российский лайнер получил самый широкий фюзеляж. Его ширина составляет 4,06 метра. Длина МС-21 составляет 42,2 метра, размах крыла — 35,9 метра, а высота — 11,5 метра. Максимальная взлетная масса лайнера составляет 79,3 тонны при максимальной массе коммерческой нагрузки — 22,6 тонны.

МС-21 является первым в мире узкофюзеляжным пассажирским самолетом с крылом, выполненным из композиционных материалов. Разработчики полагают, что на мировом рынке лайнер сможет конкурировать с американским Boeing 737 MAX и европейскими Airbus A320neo.

Реклама

Планировалось, что после 2020 года темпы серийного производства МС-21 достигнут 40 самолетов в год.

Полет нового российского пассажирского самолета засняли из кабины пилотов:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама