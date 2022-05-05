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Россия будет терять два миллиона баррелей нефти в день. Что пишут западные СМИ о войне в Украине

Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор Власть Сегодня
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5 мая, 13:46
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Сайт "Сегодня" предлагает обзор мировых масс-медиа
Запрет на импорт ЕС может снизить добычу нефти в России. Фото: коллаж "Сегодня"
Запрет на импорт ЕС может снизить добычу нефти в России. Фото: коллаж "Сегодня"

Ведущие мировые СМИ продолжают освещать события в Украине. Издания обсуждают эмбарго российской нефти, дефицит газа в Европе и вероятность применения Москвой ядерного оружия.

Сайт "Сегодня" предлагает обзор западных масс-медиа.

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Разведка США помогла ВСУ уничтожить российских генералов

Газета The New York Times со ссылкой на анонимные источники в правительстве США пишет, что американские разведданные о перемещениях командных пунктов армий РФ позволили Украине нанести удары, в результате которых погибли российские генералы. Отмечается, что Украина наносит удары, совмещая американские данные с собственными – в том числе с перехватами переговоров, позволяющими делать вывод о присутствии в штабах высших офицеров. Украинские чиновники заявили, что уничтожено 12 генералов на передовой, и это количество удивило военных аналитиков.

Эмбарго на импорт российской нефти cократит экономику РФ

Американское издание The Wall Street Journal сообщает, что эмбарго ЕС на импорт российской нефти, начиная с лета, cократит российскую экономику в текущем году до 20%. Однако эмбарго, которое ограничивалось импортом нефти, будет иметь ограниченный эффект. По данным МЭА, доход от нефти и газа составил 45% федерального бюджета России в 2021 году. Нефтяного эмбарго требуют украинские компании ДТЭК, Нафтогаз и Укрэнерго через проект #StopBloodyEnergy.

Россия будет терять два миллиона баррелей нефти в день

Информагентство Bloomberg сообщает, что запрет на импорт ЕС может снизить добычу нефти в России еще на 10%. К концу года Россия потеряет добычу в два миллиона баррелей в день. Кремль уже угрожает, что эмбарго дорого обойдется Европе.

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Россия может применить ядерное оружие

Немецкий журнал Der Spiegel информирует, что опасения по поводу ядерной атаки из-за эскалации войны в Украине увеличиваются. По словам Москвы, сейчас она провела испытание "электронного запуска" баллистических ракетных комплексов. Это следует воспринимать как сигнал и угрозы применения ядерного оружия.

Остановка поставок российского газа в Европу вполне вероятна

Французская газета LeFigaro пишет, что остановка поставок российского газа вполне вероятна. Французская энергетическая компания по-прежнему отказывается платить Москве в рублях. Следующий платеж в конце мая. Сценарий прекращения поставок российского газа, которого так боятся европейцы, остается "правдоподобным".

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в Европейском Союзе хотят активнее сотрудничать с африканскими странами, чтобы избавиться от зависимости от российского газа. Внешняя энергетическая стратегия стран ЕС подразумевает, что Европа сможет экспортировать сжиженный природны газ (LNG) из Нигерии, Анголы и Сенегала.

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Также мы информировали, что Газопровод GIPL для обеспечения энергонезависимости стран Балтийского региона уже заработал между Польшей и Литвой.

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Герої не вмирають!

Журналист-воин... Александр Махов – военкорр, добровольцем ушедший на фронт. Много лет работал на каналах «Украина» и «Украина 24» и освещал события на передовой. Был единственным журналистом на борту самолета, проводившего эвакуацию из коронавирусного Уханя. В перерыве между работой на фронте побывал в Антарктиде… Погиб от обстрелов оккупантов как воин ВСУ.

История героя
Непокоренные
Нильс Абрахамсон - гражданин Швеции, организатор волонтерской организации Ambulans Ukraina Donation. Продал свою парусную яхту, чтобы купить автомобили скорой помощи для Украины. За рулем одной из них он сам приехал в Тростянец - город, рядом с которым шли ожесточенные бои с оккупантами (Сумская обл.). Это спасло жизни сотням украинцев.
История героя
Хроника агрессии
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УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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