Россия будет терять два миллиона баррелей нефти в день. Что пишут западные СМИ о войне в Украине

Ведущие мировые СМИ продолжают освещать события в Украине. Издания обсуждают эмбарго российской нефти, дефицит газа в Европе и вероятность применения Москвой ядерного оружия.
Сайт "Сегодня" предлагает обзор западных масс-медиа.
Разведка США помогла ВСУ уничтожить российских генералов
Газета The New York Times со ссылкой на анонимные источники в правительстве США пишет, что американские разведданные о перемещениях командных пунктов армий РФ позволили Украине нанести удары, в результате которых погибли российские генералы. Отмечается, что Украина наносит удары, совмещая американские данные с собственными – в том числе с перехватами переговоров, позволяющими делать вывод о присутствии в штабах высших офицеров. Украинские чиновники заявили, что уничтожено 12 генералов на передовой, и это количество удивило военных аналитиков.
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Эмбарго на импорт российской нефти cократит экономику РФ
Американское издание The Wall Street Journal сообщает, что эмбарго ЕС на импорт российской нефти, начиная с лета, cократит российскую экономику в текущем году до 20%. Однако эмбарго, которое ограничивалось импортом нефти, будет иметь ограниченный эффект. По данным МЭА, доход от нефти и газа составил 45% федерального бюджета России в 2021 году. Нефтяного эмбарго требуют украинские компании ДТЭК, Нафтогаз и Укрэнерго через проект #StopBloodyEnergy.
Россия будет терять два миллиона баррелей нефти в день
Информагентство Bloomberg сообщает, что запрет на импорт ЕС может снизить добычу нефти в России еще на 10%. К концу года Россия потеряет добычу в два миллиона баррелей в день. Кремль уже угрожает, что эмбарго дорого обойдется Европе.
Россия может применить ядерное оружие
Немецкий журнал Der Spiegel информирует, что опасения по поводу ядерной атаки из-за эскалации войны в Украине увеличиваются. По словам Москвы, сейчас она провела испытание "электронного запуска" баллистических ракетных комплексов. Это следует воспринимать как сигнал и угрозы применения ядерного оружия.
Остановка поставок российского газа в Европу вполне вероятна
Французская газета LeFigaro пишет, что остановка поставок российского газа вполне вероятна. Французская энергетическая компания по-прежнему отказывается платить Москве в рублях. Следующий платеж в конце мая. Сценарий прекращения поставок российского газа, которого так боятся европейцы, остается "правдоподобным".
Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в Европейском Союзе хотят активнее сотрудничать с африканскими странами, чтобы избавиться от зависимости от российского газа. Внешняя энергетическая стратегия стран ЕС подразумевает, что Европа сможет экспортировать сжиженный природны газ (LNG) из Нигерии, Анголы и Сенегала.
Также мы информировали, что Газопровод GIPL для обеспечения энергонезависимости стран Балтийского региона уже заработал между Польшей и Литвой.