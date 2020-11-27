Россия цинично отреагировала на инцидент с эсминцем США в "своих" водах

В Москве пытаются переложить на Вашингтон ответственность за опасную ситуацию в Японском море

Россия считает провокацией и "бряцанием оружием" инцидент, который произошел с американским эсминцем в Японском море ранее на этой неделе.

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Об этом говорится в коммюнике Министерства иностранных дел РФ.

"Квалифицируем произошедшее как откровенную провокацию, направленную на нарушение мира и доброго порядка", – заявили в пресс-службе МИД, выразив протест против действий США.

Дипломаты добавили, что после того, как российский корабль пригрозил американскому судну тараном, по военно-дипломатическим каналам в Вашингтон якобы был передан демарш.

При этом Москва обвиняет именно американскую сторону в эскалации с целью "поставить под сомнение международно-правовой статус залива Петра Великого".

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"Через подобного рода "бряцание оружием" США осознанно идут на обострение", – добавили в МИД.

Россияне также пригрозили ответными действиями в случае повторения подобной ситуации в будущем.

Напомним, что инцидент произошел 24 ноября. Большой противолодочный корабль "Адмирал Виноградов" предупредил американский эсминец "Джон Маккейн" о таране, когда тот находился в международных водах Японского моря. На этом фоне американские военные обвинили Россию в чрезмерных морских претензиях.

Сайт "Сегодня" рассмотрел произошедшее более детально. О возможных последствиях читайте в материале "На грани Третьей мировой. К чему мог привести таран россиянами "Джона Маккейна".

Больше о взаимоотношениях США и России смотрите в видеосюжете:

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