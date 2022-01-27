Россия дала неожиданный ответ, будет ли вторжение в Украину

На фоне обострения ситуации, МИД РФ сделал заявление

МИД ответил, будет ли вторжение в Украину / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия не собирается нападать или вторгаться в Украину. Об этом заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев. Об этом пишет Интерфакс.

По его словам, Москва считает неприемлемой возможность войны между Россией и Украиной.

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"Мы уже неоднократно заявляли, что наша страна ни на кого нападать не собирается", – подчеркнул Зайцев.

Также он отметил, что сейчас на линии соприкосновения в Донбассе наблюдается некоторое затишье.

"Констатируем сравнительное затишье на линии соприкосновения в Донбассе, число нарушений режима прекращения огня по сравнению с первыми неделями января снизилось", – сказал он.

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