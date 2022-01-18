Россия даст жесткий ответ: Лавров пригрозил Германии

Глава МИД отметил, что Россия будет вынуждена принимать встречные меры

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Россия, если это будет необходимо, готова принять меры в отношении работающих в стране журналистов из Германии.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает Guildhall.

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"Мы не хотим создавать какие-либо препятствия на пути осуществления профессиональной деятельности немецких журналистов в Российской Федерации, но мы, если потребуется, будем просто вынуждены, как бы нам ни хотелось этого избежать, принимать встречные действия", – сказал он.

Что произошло

Новый немецкоязычный телеканал RT DE сняли с вещания в Европе. Как отмечается, это решение будет обжаловано в судебном порядке.

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"Сегодня немецкий медиарегулятор MABB вынудил европейского оператора спутниковой связи Eutelsat 9В снять со своей платформы наш новый немецкоязычный телеканал RT DE, вещающий из студий в Москве", – говорится в сообщении в телеграм-канале RT.

По мнению RT, "действия немецкого медиарегулятора неправомерны и нарушают Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении (ECTT), положениям которой он должен неукоснительно следовать".

Источник фото – rbc.ua

Что говорят в Германии

Как сообщает DPA, ссылаясь на главу немецкого медиаагентства "Берлин-Бранденбург" Еву Флеккен, в Германии проходит расследование в отношении российской сети RT якобы из-за отсутствия лицензии на телерадиовещание в ФРГ. Флеккен сообщила, что у владельцев канала есть время до конца года, чтобы заявить о своей позиции.

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Также ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США должны перестать "опекать" Украину, иначе это выльется в серьезный конфликт.

"Считаем, что, прежде всего, необходимо понизить градус конфронтации, вызванный тем, как американские коллеги "опекают" своих украинских протеже. Курс на втягивание Киева в НАТО с перспективой появления у наших границ ударных ракетных комплексов создает неприемлемые угрозы безопасности России, провоцируя серьезные военные риски для всех вовлеченных сторон, вплоть до масштабного конфликта в Европе", – сказал он.