Россия гонит на границу Украины новые танки, БМП и самоходки: опубликовано видео

Переброска боевой техники фиксируется в Воронежской области, Ростове-на-Дону и на Кубани

В Сети продолжают появляться все новые видеосвидетельства переброски российскими военными боевой техники к границам Украины и на временно оккупированные территории Крыма и Донбасса.

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Их на своей страничке в Twitter выкладывает проукраинский блогер @GirkinGirkin.

На опубликованных видео можно увидеть российские зенитные установки Тор-М1-2У, танки Т-80БВМ с динамической броней, боевые машины десанта БМД-4, 152мм самоходные гаубицы 2С19 "Мста-С", БМП-3, бронированную спецтехнику на шасси танков и инженерные машины разграждения, автозаправщики, военные грузовики и армейские внедорожники.

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Любопытно, что российские военные не соблюдают меры секретности: техника перевозится посреди бела дня, она не накрыта брезентом. Но при этом на одной части техники тактические знаки закрашены, на другой – они присутствуют и указывают на принадлежность к гвардейским частям.

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Как следует из описания, ролики сняты сегодня, 13 апреля, в Воронежской области, в Ростов-на-Дону, Краснодарском крае. При этом видео записано с близкого расстояния и сопровождается пафосной музыкой времен Советского Союза.

Напомним, РФ стянула к границам Украиной 14 подразделений и несколько ракетных комплексов "Искандер".

Последние недели с первых полос украинских и мировых СМИ не сходит тема обострения на Донбассе. Где сейчас дислоцируются военные РФ и действительно ли этих сил достаточно для полномасштабного вторжения в нашу страну – читайте в материале "Сегодня".

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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