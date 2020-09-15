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Россия готовится к масштабным учениям "Кавказ-2020": сколько будет войск

15 сентября, 05:17

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Российские маневры Украина давно считает серьезной угрозой

Россия готовится к масштабным стратегическим учениям "Кавказ-2020" с участием белорусской батальонной тактической группы механизированной бригады. Они пройдут с 21 по 26 сентября.

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Об этом сообщает Минобороны Беларуси.

Всего в маневрах будут задействованы около 12 900 военнослужащих, до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.

"Учения пройдут в два этапа. На первом этапе органы военного управления проведут планирование боевых действий в созданной по замыслу учений условной военно-политической обстановке. Будут отработаны вопросы взаимодействия между воинскими контингентами стран-участниц учений в интересах отражения ударов средств воздушного нападения, ведения разведывательно-поисковых и оборонительных действий. На втором этапе планируется решать задачи непосредственного управления войсками в ходе проведения совместных боевых действий. В ходе учения предусмотрены практические мероприятия войск, направленные на отработку вопросов развертывания и ведения территориальной обороны", – объяснили в белорусском ведомстве.

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Напомним, в России с 21 по 26 сентября состоятся масштабные учения "Кавказ-2020", которые в Украине (да и на Западе) уже расценили как серьезную угрозу. На них Россия будет отрабатывать все вопросы, связанные с использованием группировок войск на стратегических направлениях: разворачивание системы управления, проверка боевой и мобилизационной готовности, отработка войсками различных навыков на полигонах в рамках отдельных тактических эпизодов. Представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в интервью сайту "Сегодня" рассказывал, что Россия соберет 120 тысяч солдат, сотни танков и самолетов у границ Украины.

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В свою очередь Украина готовится к своим уникальным учениям, которые призваны стать ответом на маневры россиян. Учения "Объединенные усилия-2020" пройдут в тесном взаимодействии с НАТО.

Видео: Генштаб ВСУ

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Россия Беларусь учения Кавказ-2020

Источник: Сегодня

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