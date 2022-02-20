Россия и Беларусь продлевают военные учения у границ Украины

Учения не закончатся в воскресенье 20 февраля, как планировалось

Россия и Беларусь пока не собираются отходить от границ с Украиной / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Военные учения "Союзная решимость 2022", которые проходят на территории Беларуси совместно с войсками РФ, будут продолжены. Об этом говорится в заявлении Минобороны Беларуси.

"Учения должны были закончиться 20 февраля, но было решено их продлить "в связи с нарастанием военной активности у внешних границ Союзного государства и обострением ситуации на Донбассе", — говорится в заявлении министра обороны Беларуси Виктора Хренина.

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"Принято решение проверку сил реагирования Союзного государства продолжить", — сообщается в Минобороны РБ.

При этом сроки продления не названы.

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