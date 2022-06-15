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Россия использовала большую часть своего военного потенциала в Украине. Что пишут западные СМИ

Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор Власть Сегодня
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15 июня, 11:37
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Сайт "Сегодня" предлагает обзор мировых масс-медиа
Россия пытается привлечь к боевым действиям в Украине новых солдат и старую технику. Фото: коллаж "Сегодня"
Россия пытается привлечь к боевым действиям в Украине новых солдат и старую технику. Фото: коллаж "Сегодня"

Ведущие мировые СМИ продолжают освещать события в Украине. Издания обсуждают миллиардные прибыли России от экспорта топлива и незначительные успехи армии РФ в Украине.

Сайт "Сегодня" предлагает обзор западных масс-медиа.

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Армия РФ использовала большую часть своего военного потенциала в Украине

Информагентство Bloomberg сообщает, что Россия пытается привлечь к боевым действиям в Украине новых солдат и технику, включая старые танки, базирующиеся на Дальнем Востоке. Отмечается, что армия РФ уже использовала большую часть своего военного потенциала после вторжения.

За 100 дней войны РФ заработала 100 миллиардов долларов на экспорте топлива

Американская газета The Washington Post пишет, что Россия заработала почти 100 миллиардов долларов на экспорте топлива за первые 100 дней войны. Китай был крупнейшим импортером, купив за этот период ископаемое топливо на сумму свыше 13 миллиардов долларов. На втором месте Германия, купившая топливо на сумму около 12,6 миллиарда долларов. Украинские компании ДТЭК, Нафтогаз и Укрэнерго требуют полного эмбарго на российскую нефть и газ при помощи проекта #StopBloodyEnergy.

Технология XIX века поспособствовала незначительным успехам армии РФ в Украине

Издание The Wall Street Journal пишет, что технология XIX века – поставки на фронт по железной дороге – способствует недавним незначительным успехам России в Украине. После трудностей со снабжением войск в начале войны Москва вернулась к методам доставки советских, а то и царских времен. Перевозки поездом – это самый популярный метод российских военных для перемещения войск и тяжелого вооружения. В промышленно развитом регионе Донбасса густая железнодорожная сеть сыграла в пользу Москвы.

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"Однако это может иметь лишь ограниченный эффект в дальнейшем", – говорится в статье.

Европа начала активно покупать африканский уголь вместо российского

Международное агентство новостей Reuters сообщает, что европейские страны, пытаясь найти альтернативы российскому углю, импортировали на 40% больше угля из главного экспортного центра Южной Африки за первые пять месяцев этого года, чем за весь 2021 год. Угольный терминал Ричардс-Бэй (RBCT) в Южной Африке доставил 3,24 млн тонн угля в европейские страны, что составляет 15% общего экспорта RBCT, по сравнению с 2,32 млн (4%) в 2021 году.

Война России против Украины стала огромным вызовом для НАТО

The New York Times пишет, что война России против Украины стала огромным вызовом для НАТО и структуры безопасности, которая помогла сохранить мир на континенте после Второй мировой войны. Конфликт сначала обнажил разногласия внутри Европейского Союза и НАТО. Но гнев из-за вторжения Путина стал объединяющей силой, хотя некоторые противоречия остаются в таких вопросах, как расширение НАТО.

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Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал НАТО за недостаточную поддержку Украины. По его мнению, Альянс должен приложить больше усилий по защите нашей страны. НАТО остается единственной структурой, способной противостоять атакам России на Европу.

Также мы информировали, что советник главы Офиса президента Михаил Подоляк озвучил точный список оружия, которое поможет Украине изгнать РФ.

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Герої не вмирають!

Защитил Киев от диверсантов... Роман Собкив – майор антитеррористического спецподразделения «Омега» Нацгвардии. Вместе с подчиненными в течение девяти дней эффективно противодействовал десанту оккупантов, многократно пытавшемуся высадиться в Киеве и на окраинах. Погиб в бою с превосходящими силами противника, но задержал врага. Герой Украины. Посмертно.

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Непокоренные
Ирина Терехович – командир отделения горно-штурмового батальона, позывной – "Незламна". До войны жила в Крыму, после аннексии уехала, чтобы сражаться за Украину. Мать троих детей воюет на востоке страны с 2015 года, прошла путь от добровольца до командира противотанкового отделения, сейчас руководит подразделением разведчиков.
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УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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