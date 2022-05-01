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Россия использует третьи страны для обхода западных санкций – военная разведка

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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1 мая, 10:01
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В частности, реэкспорт товаров пытаются организовать через Армению, а комплектующие в Россию завозят через Казахстан
Владимир Путин договорился в том числе и с премьером Армении Николом Пашиняном об обходе санкций.
Владимир Путин договорился в том числе и с премьером Армении Николом Пашиняном об обходе санкций. / Фото: Коллаж: Сегодня

Под влиянием международных экономических санкций экономика России уже ощутимо деградирует, особенно страдают отрасли, зависящие от технологий и комплектующих иностранного производства. Во избежание санкций Россия, имея тесные взаимосвязи в рамках экономических и других союзов и объединений, пытается привлечь третьи страны.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

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По данным военной разведки Украины, Москва планирует организовать в странах ОДКБ производство составных частей к российской продукции военного и двойного назначения, прежде всего той, которая требует использования иностранных комплектующих. Кроме того, это усугубит экономическую зависимость стран членов ОДКБ от РФ, что также отвечает интересам Кремля.

Как еще Россия пытается обойти западные санкции

Москва также ведет переговоры с Грузией, Арменией и Азербайджаном для реэкспорта российской продукции на международные рынки. Снабжение планируется осуществлять под видом грузинской, армянской и азербайджанской продукции и экспортировать ее в третьи страны. На территории этих стран уже создано более 200 компаний.

Армения создает благоприятные условия для ведения бизнеса российскими компаниями в ИТ-сфере. С начала широкомасштабной агрессии РФ против Украины в Армению прибыло около 85 тысяч российских граждан и 113 ИТ-компаний. Российские граждане создали около тысячи частных предприятий и более 250 ООО на территории Армении, уплачивающих налоги в бюджеты обеих стран – Армению и Россию.

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Ведущий российский производитель средств противовоздушной обороны – АО "Ульяновский механический завод" привлекает Казахстан для получение комплектующих немецкого производства (до вторжения Россия закупала немецкую продукцию, которая необходима для производства/модернизации ЗРК типа Бук и зенитных пушечно-ракетных комплексов типа Тунгуска, а поставки этой продукции в условиях усиления санкций стало невозможным)

Санкции против РФ

  • Министерство торговли США опубликовало список предметов роскоши, запрещенные к ввозу в Россию с 16 марта. Среди запрещенных товаров оказались алкогольные напитки, женские сумочки, табачные изделия, ювелирка, косметика и парфюмерия, меховые изделия, одежда стоимостью от 1000 долларов, автомобили, мотоциклы, рояли, наручные часы, предметы искусства и коллекционные предметы.
  • Западные ограничения влияют не только на экономику России и компании, работающие внутри страны, но и на их дочерние предприятия. Например, недавно обанкротился Амстердамский торговый банк, владельцем которого является российский Альфа-Банк.
  • В то же время Евросоюз в ближайшее время планирует отказаться от энергоресурсов из РФ.

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4
Танки 1008
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ББМ 2445
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6
Артиллерия 436
Артиллерия
7
Средства ПВО 77
Средства ПВО
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РСЗО 151
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