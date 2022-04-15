Мир
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🚢 Горит "Москва" 💪 СБУ поймала Медведчука 🛡 Химатака на Мариуполь ⚔ Битва за Донбасс
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Мировые новости Россия

Россия может применить ядерное оружие? Что пишут западные СМИ о войне в Украине

Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
15 апреля, 12:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Сайт "Сегодня" предлагает обзор мировых масс-медиа
К ядерным угрозам Путина не стоит относиться легкомысленно, предупреждает ЦРУ. Фото: коллаж "Сегодня"
К ядерным угрозам Путина не стоит относиться легкомысленно, предупреждает ЦРУ. Фото: коллаж "Сегодня"

Ведущие мировые СМИ продолжают освещать события в Украине. Издания обсуждают возобновление работы украинской металлургии, вероятность дефолта в России и возможность применения Москвой ядерного оружия.

Сайт "Сегодня" предлагает обзор западных масс-медиа.

Реклама

Украинская металлургия возобновляет работу

Американская газета The Wall Street Journal пишет, что украинская металлургия постепенно возобновляет работу, крупнейшие компании – "Метинвест" Рината Ахметова и "АрселорМиттал" – перезапускают свои предприятия. Как отмечает издание, перезапуск является долгожданным стимулом для украинской промышленности, пострадавшей от российского вторжения. Большая сталелитейная промышленность Украины законсервировала свою деятельность из-за рисков безопасности и трудностей с поставкой и экспортом готовой продукции.

ЕС планирует ввести поэтапное эмбарго на закупку российской нефти

Издание The New York Times сообщает, что Евросоюз планирует ввести поэтапное эмбарго на закупку российской нефти, чтобы наказать страну-оккупанта за полномасштабное вторжение в Украину. Однако предметные переговоры об этом стартуют не ранее второго тура президентских выборов во Франции, который запланирован на 24 апреля. Украинские компании ДТЭК, "Нафтогаз" и "Укрэнерго" запустили проект #StopBloodyEnergy, цель которого – убедить Запад отказаться от российских энергоресурсов.

Россия угрожает США и союзникам из-за военной помощи Украине

The Washington Post информирует, что на этой неделе Россия угрожала США и союзникам из-за предоставления ими военной помощи Украине. Страна-оккупант направила Соединенным Штатам официальную дипломатическую ноту, в которой предупреждает, что поставки США и НАТО "самых чувствительных" систем вооружения в Украину "подливают топливо" в конфликт и могут привести к "непредсказуемым последствиям".

Реклама

Россия стоит на пороге дефолта

Международное агентство новостей Reuters сообщает, что в России может быть дефолт после того как она попыталась обслуживать свои долларовые облигации в рублях. По данным Moody's, это явилось первым крупным дефолтом Москвы по внешним облигациям со времен революции большевиков в 1917 году. 4 апреля Россия произвела платеж по двум суверенным облигациям – сроку погашения в 2022 и 2042 годах – в рублях, а не в долларах, которые она обязана уплатить по условиям ценных бумаг.

Россия может применить ядерное оружие

Немецкий журнал Der Spiegel пишет, что ЦРУ предупреждает о возможности использовании Россией стратегического оружия. Служба внешней разведки США предостерегает не принимать российские ядерные угрозы легкомысленно.

Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что в случае ядерного удара России по странам НАТО Запад в первую очередь обратится к Китаю. Пекин сможет найти аргументы для президента РФ Владимира Путина и не допустит ядерной войны.

Реклама

Также сайт "Сегодня" информировал, что, по словам спикера Путина Дмитрия Пескова, Россия не собирается применять ядерное оружие в войне с Украиной. Ядерный удар нанесут только в том случае, если "появится угроза существованию российского государства".

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Мир
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Украинцы за границей
Все новости
Последние новости
Показать еще
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 12:00 15 апреля
1
Личный состав 20000
Личный состав
2
Самолеты 163
Самолеты
3
Вертолеты 144
Вертолеты
4
Танки 756
Танки
5
ББМ 1976
ББМ
6
Артиллерия 366
Артиллерия
7
Средства ПВО 66
Средства ПВО
8
РСЗО 122
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
Цистерны ГСМ
10
БПЛА 135
БПЛА
11
Катера 8
Катера
12
Транспорт 1443
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Наши ангелы-хранители

Роман и Леонид Бутусины - солдаты ВСУ, сыновья добровольца из Калушского района (Прикарпатья), который в 2014-м с женой и 12 детьми переехал из российского Владивостока в Украину и пошел воевать на Донбасс. В феврале 2022-го сыновья поступили, как их отец. И погибли смертью храбрых, спиной к спине, защищая друг друга и страну, ставшую им настоящим домом.

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Виктор Ивчук – полковник медицинской службы, начальник военного госпиталя города Мариуполь. В настоящее время он с отважной командой медиков непрерывно оперирует и продолжает спасать жизнь собратьев и гражданских жителей в бомбоубежищах города-мученика. За личное мужество и самопожертвование получил звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда".
Слава Україні!

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Мир
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять