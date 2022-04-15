Россия может применить ядерное оружие? Что пишут западные СМИ о войне в Украине

Сайт "Сегодня" предлагает обзор мировых масс-медиа

К ядерным угрозам Путина не стоит относиться легкомысленно, предупреждает ЦРУ. Фото: коллаж "Сегодня"

Ведущие мировые СМИ продолжают освещать события в Украине. Издания обсуждают возобновление работы украинской металлургии, вероятность дефолта в России и возможность применения Москвой ядерного оружия.

Сайт "Сегодня" предлагает обзор западных масс-медиа.

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Украинская металлургия возобновляет работу

Американская газета The Wall Street Journal пишет, что украинская металлургия постепенно возобновляет работу, крупнейшие компании – "Метинвест" Рината Ахметова и "АрселорМиттал" – перезапускают свои предприятия. Как отмечает издание, перезапуск является долгожданным стимулом для украинской промышленности, пострадавшей от российского вторжения. Большая сталелитейная промышленность Украины законсервировала свою деятельность из-за рисков безопасности и трудностей с поставкой и экспортом готовой продукции.

ЕС планирует ввести поэтапное эмбарго на закупку российской нефти

Издание The New York Times сообщает, что Евросоюз планирует ввести поэтапное эмбарго на закупку российской нефти, чтобы наказать страну-оккупанта за полномасштабное вторжение в Украину. Однако предметные переговоры об этом стартуют не ранее второго тура президентских выборов во Франции, который запланирован на 24 апреля. Украинские компании ДТЭК, "Нафтогаз" и "Укрэнерго" запустили проект #StopBloodyEnergy, цель которого – убедить Запад отказаться от российских энергоресурсов.

Россия угрожает США и союзникам из-за военной помощи Украине

The Washington Post информирует, что на этой неделе Россия угрожала США и союзникам из-за предоставления ими военной помощи Украине. Страна-оккупант направила Соединенным Штатам официальную дипломатическую ноту, в которой предупреждает, что поставки США и НАТО "самых чувствительных" систем вооружения в Украину "подливают топливо" в конфликт и могут привести к "непредсказуемым последствиям".

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Россия стоит на пороге дефолта

Международное агентство новостей Reuters сообщает, что в России может быть дефолт после того как она попыталась обслуживать свои долларовые облигации в рублях. По данным Moody's, это явилось первым крупным дефолтом Москвы по внешним облигациям со времен революции большевиков в 1917 году. 4 апреля Россия произвела платеж по двум суверенным облигациям – сроку погашения в 2022 и 2042 годах – в рублях, а не в долларах, которые она обязана уплатить по условиям ценных бумаг.

Россия может применить ядерное оружие

Немецкий журнал Der Spiegel пишет, что ЦРУ предупреждает о возможности использовании Россией стратегического оружия. Служба внешней разведки США предостерегает не принимать российские ядерные угрозы легкомысленно.

Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что в случае ядерного удара России по странам НАТО Запад в первую очередь обратится к Китаю. Пекин сможет найти аргументы для президента РФ Владимира Путина и не допустит ядерной войны.

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Также сайт "Сегодня" информировал, что, по словам спикера Путина Дмитрия Пескова, Россия не собирается применять ядерное оружие в войне с Украиной. Ядерный удар нанесут только в том случае, если "появится угроза существованию российского государства".