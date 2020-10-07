Россия может вмешаться в войну в Нагорном Карабахе: заявление Путина

На фоне продолжающегося в Нагорном Карабахе конфликта Россия выразила готовность исполнить свои "союзнические обязательства" перед Арменией.
Об этом, как сообщает пресс-служба Кремля, президент РФ Владимир Путин предупредил 7 октября в эфире одного из пропагандистских телеканалов.
"Никаких вопросов у руководства Армении по поводу качества исполнения Россией своих союзнических обязательств не возникает", – сказал он.
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Подтвердив, что он находится в постоянном контакте с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, Путин назвал происходящее в Карабахе "трагедией".
"Конечно, это огромная трагедия. Люди гибнут, большие потери с обеих сторон. Мы надеемся, что в ближайшее время этот конфликт будет прекращен", – заявил Путин.
Он добавил, что в России проживает около 2 млн азербайджанцев и больше 2 млн армян.
Напомним, ранее армянский премьер Пашинян допустил возможность обсуждения с Кремлем вопроса введения российских миротворцев в Нагорный Карабах. Позже пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил, что Россия может ввести своих миротворцев, но только с согласия Азербайджана и Армении.
Новое обострение между Баку и Ереваном в Нагорном Карабахе началось 27 сентября и стало самым крупным после окончания войны 1994 года.
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