Россия может вмешаться в войну в Нагорном Карабахе: заявление Путина

В Кремле надеются, что в ближайшее время Баку и Ереван начнут деэскалацию

На фоне продолжающегося в Нагорном Карабахе конфликта Россия выразила готовность исполнить свои "союзнические обязательства" перед Арменией.

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Об этом, как сообщает пресс-служба Кремля, президент РФ Владимир Путин предупредил 7 октября в эфире одного из пропагандистских телеканалов.

"Никаких вопросов у руководства Армении по поводу качества исполнения Россией своих союзнических обязательств не возникает", – сказал он.

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Подтвердив, что он находится в постоянном контакте с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, Путин назвал происходящее в Карабахе "трагедией".

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Никол Пашинян и Владимир Путин / Фото: сайт Кремля В тренде Война в Нагорном Карабахе: самые важные события и заявления (онлайн)

"Конечно, это огромная трагедия. Люди гибнут, большие потери с обеих сторон. Мы надеемся, что в ближайшее время этот конфликт будет прекращен", – заявил Путин.

Он добавил, что в России проживает около 2 млн азербайджанцев и больше 2 млн армян.

Напомним, ранее армянский премьер Пашинян допустил возможность обсуждения с Кремлем вопроса введения российских миротворцев в Нагорный Карабах. Позже пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил, что Россия может ввести своих миротворцев, но только с согласия Азербайджана и Армении.

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Новое обострение между Баку и Ереваном в Нагорном Карабахе началось 27 сентября и стало самым крупным после окончания войны 1994 года.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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