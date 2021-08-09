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Россия начинает крупные учения в Крыму и вблизи границ Украины

9 августа 2021 9:37

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Россияне задействуют большое количество авиации и кораблей, в том числе Черноморский флот вблизи Украины

Россия снова бряцает оружием

Россия снова бряцает оружием / Фото: kremlin.ru

Пока Россия готовится к совместным с Беларусью учениям, сегодня стартуют еще одни масштабные военные маневры, которые пройдут не только на российской территории, но и на оккупированных украинских и грузинских территориях.

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Об этом пишет Интерфакс.

Учения пройдут на 20 общевойсковых полигонах, расположенных в Астраханской и Ростовской областях, на Ставрополье и Кубани, в Адыгее, Дагестане, Северной Осетии, Чечне, Крыму (Украина), на российских военных базах в Армении, Абхазии и Южной Осетии (две последние – Грузия).

Это будут двусторонние батальонные тактические учения мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений Южного военного округа (ЮВО).

"Этот этап учений будет проведен в период с 9 августа по 15 сентября. Кроме того, в едином тактическом замысле будут задействованы силы армейской, военно-транспортной, штурмовой и оперативно-тактической авиации, а также части и соединения, включая корабли Черноморского флота и Каспийской флотилии. Для участия в совместных мероприятиях боевой подготовки объединением ВВС и ПВО ЮВО ежедневно планируется выделять более 80 самолетов и вертолетов", – заявили в ЮВО.

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Российские командиры в учениях будут использовать опыт современных вооруженных конфликтов. Будет отработан полный перечень тактических действий и маневров – в обороне, наступлении, с выполнением задач на различных ландшафтах местности, в населенных пунктах, как днем, так и ночью.

Напомним, в апреле Украина вблизи Крыма развернула тактические ракеты "Точка-У". Украинская разведка постоянно и пристально следит за обстановкой в районе Крыма и на море – ВСУ держат наготове мощное оружие.

Смотрите также видео, как Россия выводила войска из Крыма после военных учений в апреле, которые наделали много шума:

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