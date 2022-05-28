Россия не может производить ракеты – неизвестные совершили кражу года

Со склада стратегического предприятия украли важный элемент

Следственный комитет России занят важной кражей / Коллаж "Сегодня"

В России большой скандал – у дочерней компании "Тактическое ракетное вооружение" со склада в подмосковном Королево украли семь тонн титана. Это сырье необходимо стране-агрессору для производства в том числе ракет "воздух-земля" и "возду-воздух".

Об этом сообщают российские СМИ.

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Что известно

Сообщается, что семь тонн титана, которые оцениваются в 18 миллионов рублей (270 тысяч долларов США), вывезли с предприятия в неизвестном направлении. Это сделали по предъявлению поддельных документов.

Сейчас начато расследование, в рамках которого правоохранительные органы России пытаются установить, почему охрана не увидела в представленных документах на вывоз элементы подделки.

Отмечается, что украденный титан является едва ли не самым важным металлом в авиастроении, космосе и при производстве любых аппаратов, отрывающихся от земли.

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"Получается, на склад фактически подведа Минобороны, производящего совсем не игрушечных солдатиков, может зайти кто угодно и вытащить что угодно? А мы еще удивляемся, почему у ведомства Сергея Шойгу материальная база устаревшая. Новую, похоже, растаскивают раньше, чем успевают собрать. С такой-то охраной", – комментируют российские журналисты-пропагандисты.

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