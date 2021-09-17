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Россия обвинила Украину, США и Германию в хакерских атаках

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
17 сентября, 14:08
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В РФ заявили, якобы на единый портал Госуслуг в ходе электронного голосования осуществляют хакерские атаки
В РФ заявили, якобы их ресурс для голосования на выборах атакуют хакеры
В РФ заявили, якобы их ресурс для голосования на выборах атакуют хакеры / Фото: Коллаж: Сегодня

В Минцифры России утверждают, что на инфраструктуру электронного голосования на выборах в Госдуму начали DDоS-атаки. В РФ говорят, якобы атаки осуществляют из США, Германии, Китая и Украины.

Об этом сообщает "Интерфакс".

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Глава российского ЦИК Элла Памфилова заявила, что "интерес к выборам большой". В ведомстве уточнили, что якобы половина атак поступает из США.

"(Атаки, – Ред.) очень зашкаливают. По странам – США (50%), Германия (25%), Россия (10%), Китай (10%), Украина (5%)", – сказала Памфилова в информационном центре ЦИК РФ в пятницу.

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В ЦИК также сообщили об DDoS-атаках на сайт госуслуг. Больше всего их поступает тоже якобы из США – 50%.

Кого сегодня выбирают россияне?

Россиянам в течении 17-19 сентября следует выбрать 450 депутатов Госдумы:

  • 225 депутатов по одномандатным избирательным округам (один округ – один депутат);
  • еще 225 депутатов – от политических партий, по федеральному избирательному округу (пропорционально числу голосов по спискам кандидатов).

Также они будут голосовать за новых высших должностных лиц субъектов страны.

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Напомним, ранее ВР Украины призвала не признавать выборы в Госдуму РФ в Крыму и на Донбассе.

Кроме того, накануне выборов в Госдуму РФ оккупанты массово паспортизируют жителей ОРДЛО.

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