Українська
$ 27,75
32,81
  1. Мировые новости
  2. Россия

Россия обвинила в создании "Новичка" западные страны и НАТО

5 сентября, 21:18

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

В США разработчикам боевого применения "Новичка" якобы выдано более сотни патентов

Российское министерство иностранных дел утверждает, что над химическими соединениями, входящими в группу ядов "Новичок", одним из которых был отравлен российский оппозиционер Алексей Навальный, работали специалисты многих западных стран и НАТО. Об этом говорится в заявлении на сайте МИД РФ.

Реклама

"На протяжении ряда лет над входящими в эту обширную группу химвеществ соединениями работали специалисты многих западных стран и специализированных структур НАТО", – заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Там также утверждают, что в США разработчикам технологий боевого применения ядов типа "Новичок" официально выдано более полутора сотен патентов.

Напомним, ранее один из создателей "Новичка" Владимир Углев выразил полную уверенность в том, что Алексея Навального отравили именно этим веществом, и предположил, что российскому оппозиционеру этот яд могли ввести, прыснув его на одежду.

В тренде
В Беларуси в одном из "титушек" с дубинкой опознали высокопоставленного чиновника милиции

Напомним, Алексея Навального госпитализировали 20 августапосле резкого ухудшения самочувствия во время перелета из Томска в Москву. Российские медики утверждали, что у него нарушение обмена веществ, но в берлинской клинике "Шарите" был поставлен другой диагноз – отравление ядом "Новичок", которым в британском Солсбери в 2018 году пытались убить бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь.

Реклама

В ответ на это ряд западных стран уже пригрозили ввести новые санкции против России, которая продолжает отрицать отравление оппозиционера.

Все подробности в спецтеме Отравление Алексея Навального

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

отравление МИД России Алексей Навальный новичок
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Путин не досидит до конца своего срока: отравление Навального стало
Путин не досидит до конца своего срока: отравление Навального стало "последней каплей"Политика
Американские В-52 над Азовским морем вызвали истерику у россиян (фото, видео)
Американские В-52 над Азовским морем вызвали истерику у россиян (фото, видео)Украина
Дипломат объяснил, может ли Украина выйти из Минских договоренностей
Дипломат объяснил, может ли Украина выйти из Минских договоренностейПолитика
Отравление Навального: Германия угрожает России последствиями
Отравление Навального: Германия угрожает России последствиямиЕвросоюз
Нанесли яд на трусы: создатель
Нанесли яд на трусы: создатель "Новичка" рассказал, как отравили НавальногоРоссия
В Бундестаге назвали лучшее наказание для Кремля за отравление Навального
В Бундестаге назвали лучшее наказание для Кремля за отравление НавальногоЕвросоюз

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять