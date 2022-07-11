Россия останавливает газопровод "Северный поток"

Россия решила остановить на несколько дней газопровод "Северный поток". Решение принято для проведения планового обслуживания.
Об этом сообщает прокремлевский "ТАСС".
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Газопровод остановят всего на 10 дней – до 21 июля. Таким образом, единственным маршрутом поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы остается ГТС Украины. В Газпроме сообщили, что Украина якобы подтверждает заявки в объеме около 40 млн. куб.м в сутки.
Ежегодно газопровод останавливают для техобслуживания. Однако в этот раз в Европейском Союзе опасаются, что РФ на этот раз остановит поставки газа под видом ремонта.
Еще одна страна откажется от российского газа
Франция готовится к прекращению поставок российского газа. Об этом намерении заявил 10 июля министр финансов страны Брюно Ле Мер.
Он назвал это "вероятнейшим сценарием".