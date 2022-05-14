Россия откопала "ядерную дубинку": угрожают нанести удар первыми

Депутат РФ обвинил США в разжигании новой мировой войны

Российский депутат заявил, что Россия может ударить ядерным оружием / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия снова грозит миру ядерным ударом. Депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил, что РФ готова первой применить ядерные ракеты, "если будет реальная угроза существованию страны". Об этом сообщает издание Ura.ru.

"НАТО пытается создать проблемы нам, создает угрозу существованию России, и США об этом прямо говорят, наш президент прямо говорит об этих целях США и НАТО", — сказал российский депутат.

Журавлев утверждает, что вступление Финляндии в НАТО грозит ее уничтожением, а США делают "все, чтобы началась Третья мировая война".

"Если США угрожают нашему государству, хорошо: вот вам "Сармат", и будет от вас пепел ядерный, если вы считаете, что России не должно быть. А Финляндия говорит, что она заодно с США. Ну, записывайтесь в очередь. Финны вообще должны быть благодарны России за свою государственность, за то, что Финляндия существует как страна. Мы "Сарматом" можем бить из Сибири, и даже Великобританию достать. А если из Калининграда… Подлетное время гиперзвука 200 секунд. Вперед, ребята. У финской границы будет не стратегическое вооружение, а такого класса, как "Кинжал", который до Финляндии долетит секунд 20, а может, десять", — сказал он.

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