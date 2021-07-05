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Россия перебрасывает в Черное море дополнительные корабли с крылатыми ракетами

5 июля 2021 16:32

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Сейчас крейсер и фрегат через черноморские проливы Дарданеллы и Босфор перебазируются из Средиземного моря в Севастополь

Фрегат "Адмирал Эссен". Фото: ПСЗ "Янтарь"

Фрегат "Адмирал Эссен". Фото: ПСЗ "Янтарь"

Россия усиливает свое военное присутствие в Черном море из-за масштабных военных учений Sea Breeze в Украине – из Средиземного моря в оккупированный Крым идет два корабля.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Черноморский флот РФ.

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Так, морская группировка россиян в Черном море пополнится ракетным крейсером "Москва" и фрегатом "Адмирал Эссен" с крылатыми ракетами "Калибр". Сейчас они возвращаются с учений из Средиземного моря через черноморские проливы Дарданеллы и Босфор в Севастополь.

"После прибытия в Севастополь корабли пополнят материальные запасы, проведут плановый технический осмотр и продолжат выполнение задач по предназначению в соответствии с планом боевой подготовки сил флота", – сообщили в Черноморском флоте.

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Как сообщали новости "Сегодня", 28 июня в Украине начались учения Sea Breeze-2021. Эксперты прогнозируют провокации со стороны России, но командование украинских и американских сил их не боится.

Тем временем россияне готовятся к провокациям в Черном море – слишком оккупантов раздражают украинские учения Sea Breeze-2021, в которых принимают участие почти три десятка стран НАТО. Российские военные у оккупированного Крыма ежедневно проводят стрельбы и патрулируют берег.

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