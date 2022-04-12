Россия планирует теракты на своей территории, чтобы обвинить Украину — разведка

Россияне могут нанести ракетный удар по Белгороду или Крыму

Войска РФ могут обстрелять собственную территорию, чтобы раздуть истерию против Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия планирует теракты на своей территории для нагнетания антиукраинской истерии — об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Российские спецслужбы планируют серию терактов с минированием и подрывом жилых домов, больниц и школ в российских населенных пунктах. Могут быть нанесены ракетно-бомбовые удары по городу Белгороду или одному из городов Крыма, заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-майор Кирилл Буданов.

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По его мнению, провальное выполнение плана по мобилизации в России вынуждает путинский режим пускать в действие грязные сценарии, чтобы эмоционально всколыхнуть российское общество и еще больше консолидировать его против украинцев.

"Для этого они планируют взрывы в российских жилых домах или ракетные обстрелы, чтобы обвинить в них Вооруженные силы Украины и добровольческие батальоны, чтобы создать эмоциональную картину "зверств украинских националистов". Вполне возможно, что эти теракты будут поданы как месть украинцев за Бучу и Краматорск и как оправдание жестокости против украинского мирного населения", — сказал начальник ГУР.

Он добавил, что в последние дни российские власти все активнее разгоняют антиукраинскую истерию.

"В Белгородской и Курской областях активно роются окопы, нагнетается паника по поводу мнимого наступления украинских добровольческих батальонов и диверсионных групп", — сказал Буданов.

По его мнению, очень символично, что правление Путина началось с терактов против российских многоквартирных домов, ставших основанием для уничтожения Чечни. А теперь, похоже, оно заканчивается теми же методами.

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