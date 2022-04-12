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Россия планирует теракты на своей территории, чтобы обвинить Украину — разведка

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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12 апреля, 11:49
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Россияне могут нанести ракетный удар по Белгороду или Крыму
Войска РФ могут обстрелять собственную территорию, чтобы раздуть истерию против Украины
Войска РФ могут обстрелять собственную территорию, чтобы раздуть истерию против Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия планирует теракты на своей территории для нагнетания антиукраинской истерии — об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Российские спецслужбы планируют серию терактов с минированием и подрывом жилых домов, больниц и школ в российских населенных пунктах. Могут быть нанесены ракетно-бомбовые удары по городу Белгороду или одному из городов Крыма, заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-майор Кирилл Буданов.

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По его мнению, провальное выполнение плана по мобилизации в России вынуждает путинский режим пускать в действие грязные сценарии, чтобы эмоционально всколыхнуть российское общество и еще больше консолидировать его против украинцев.

"Для этого они планируют взрывы в российских жилых домах или ракетные обстрелы, чтобы обвинить в них Вооруженные силы Украины и добровольческие батальоны, чтобы создать эмоциональную картину "зверств украинских националистов". Вполне возможно, что эти теракты будут поданы как месть украинцев за Бучу и Краматорск и как оправдание жестокости против украинского мирного населения", — сказал начальник ГУР.

Он добавил, что в последние дни российские власти все активнее разгоняют антиукраинскую истерию.

"В Белгородской и Курской областях активно роются окопы, нагнетается паника по поводу мнимого наступления украинских добровольческих батальонов и диверсионных групп", — сказал Буданов.

По его мнению, очень символично, что правление Путина началось с терактов против российских многоквартирных домов, ставших основанием для уничтожения Чечни. А теперь, похоже, оно заканчивается теми же методами.

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