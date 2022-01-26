Россия получила ответ США на свои требования

Посол США в Москве Джон Салливан передал России письменный ответ Вашингтона на российские предложения по гарантиям безопасности.
Посол привез в МИД HA письменный ответ Вашингтона на требования Москвы о гарантиях безопасности. Он доставил два документа — один от США, второй от НАТО, сообщает "Коммерсант".
Чего требовала Россия
- Россия ранее выдвинула ряд требований к США и НАТО. Она требует отказаться от расширения НАТО и ни в коем случае не принимать туда Украину. Также Кремль требовал дать гарантии, что Запад не будет размещать вооружение и военные базы вблизи России.
- 10 января состоялись переговоры между США и Россией, на которых обсуждались требования Москвы. Также 12 и 13 января аналогичные переговоры прошли с представителями НАТО и ОБСЕ.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пригрозил контрмерами в случае вступления Украины в НАТО. Он заявил, чтьоэто представляет опасность для Москвы.
- Президент РФ Владимир Путин боится, что НАТО разместит ракеты в Украине, которые смогут долететь до Москвы за 5-10 минут.