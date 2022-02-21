Россия поставила условия для переговоров по Украине

В традиционной своей манере Москва ответила на инициативу президента Франции Эмманюэля Макрона провести саммит между президентами России и США по вопросам Украины. В целом в Кремле не против, но в частности начинают выдвигать условия. Первые из них озвучил глава МИД России Сергей Лавров, передает агентство "Интерфакс".
Они ждут
"Президент Макрон, действительно, в двух вчерашних воскресных разговорах с президентом Путиным высказывался на эти темы. Но президент Путин очень четко объяснил, и не единожды объяснил, что мы не против саммитов, не против встреч, но прежде чем встречаться, особенно в такой накаленной атмосфере, важно понять, чем эти саммиты, эти встречи закончатся и каков будет результат", — высказался Лавров.
"Поэтому условились лидеры России и Франции, что западные коллеги, которые инициируют такого рода мероприятия, представят нам свое видение их возможных результатов. Вот ждем", — подчеркнул российский чиновник.
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Обстановка
- У Киеве свое видение такого саммита. Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин не будут ничего решать по Украине без ее участия — об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.
- При этом всем известно, что Москва настаивает, чтобы украинские власти обсудили предоставление особого статуса Донбассу напрямую с представителями оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.
- А пока мир думает, как обуздать РФ, президент этой страны Владимир Путин сегодня, 21 февраля, собирает расширенное заседание Совета безопасности РФ.
- Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен заявил, что Россия сейчас находится на пороге вторжения в Украину. На это указывают все признаки.