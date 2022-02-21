Россия поставила условия для переговоров по Украине

Кремль ждет нового предложения по нашей стране

Один готов и дальше переговариваться, двое других не знают, зачем им это надо / Коллаж Сегодня"

В традиционной своей манере Москва ответила на инициативу президента Франции Эмманюэля Макрона провести саммит между президентами России и США по вопросам Украины. В целом в Кремле не против, но в частности начинают выдвигать условия. Первые из них озвучил глава МИД России Сергей Лавров, передает агентство "Интерфакс".

Они ждут

"Президент Макрон, действительно, в двух вчерашних воскресных разговорах с президентом Путиным высказывался на эти темы. Но президент Путин очень четко объяснил, и не единожды объяснил, что мы не против саммитов, не против встреч, но прежде чем встречаться, особенно в такой накаленной атмосфере, важно понять, чем эти саммиты, эти встречи закончатся и каков будет результат", — высказался Лавров.

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"Поэтому условились лидеры России и Франции, что западные коллеги, которые инициируют такого рода мероприятия, представят нам свое видение их возможных результатов. Вот ждем", — подчеркнул российский чиновник.

Обстановка

У Киеве свое видение такого саммита. Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин не будут ничего решать по Украине без ее участия — об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

При этом всем известно, что Москва настаивает, чтобы украинские власти обсудили предоставление особого статуса Донбассу напрямую с представителями оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

А пока мир думает, как обуздать РФ, президент этой страны Владимир Путин сегодня, 21 февраля, собирает расширенное заседание Совета безопасности РФ.

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен заявил, что Россия сейчас находится на пороге вторжения в Украину. На это указывают все признаки.